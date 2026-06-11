Konzert in Stuttgart: Die Toten Hosen auf dem Wasen – was man zur großen Show wissen sollte

Die Toten Hosen starten am Samstag, 13. Juni, vor 65.000 Zuschauern auf dem Cannstatter Wasen ihre Deutschland-Tournee. Was wird gespielt und was darf mit?
Die Toten Hosen machen Schluss – nach eigenen Angaben zumindest mit der Produktion von Alben und Tourneen. Vor den Aufnahmen der gerade veröffentlichten Abschiedsplatte „Trink aus! Wir müssen gehen“ habe es eine klare Ansage gegeben, sagte der Hosen-Sänger Campino vor kurzem im Interview mit unserer Zeitung: „Wer auch immer noch eine Idee einbringen will, der sollte es bei dieser Session tun. Danach ist es vorbei.“