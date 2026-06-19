Konzert in Stuttgart: Die Foreigner-Show am Killesberg beginnt etwas früher

Auf den Tickets für das Konzert der Band Foreigner am kommenden Dienstag steht, dass die Musik um 20 Uhr beginnt. Allerdings startet die Vorband nun eine halbe Stunde früher.
Die Einlass- und Showtime-Zeiten des ausverkauften Foreigner-Konzertes am Dienstag, 23. Juni, auf der Freilichtbühne Killesberg sind „aus produktionstechnischen Gründen“ etwas nach vorne verlegt worden. Dies teilte C2-Concerts, der örtliche Veranstalter der Show, mit. Der Einlass in Stuttgarts schönste Open-Air-Bühne beginnt nun schon um 18 Uhr (auf den Eintrittskarten steht 19 Uhr). Die Musik soll um 19.30 Uhr starten (auf den Tickets steht 20 Uhr).