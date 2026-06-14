Konzert in Stuttgart: Campino bleibt wichtig, aber Die Toten Hosen gehen nicht zu früh

Mit der Abschiedstournee der Toten Hosen auf dem Wasen stellt sich die Frage, was von Campino nach seiner Selbstbefreiung zu erwarten ist. Im Idealfall eine kreative Explosion.

In der langen Liebesgeschichte der Toten Hosen mit Stuttgart und umgekehrt gab es einige Abende, an denen Campino durchaus sympathisch rüberkam, vor allem auf kleineren Bühnen als der auf dem Cannstatter Wasen, vor einem Bruchteil der 65.000 Zuschauer dort: Vor drei Jahren himmelte er auf der viel schöneren Freilichtbühne Killesberg trompetend seinen Bühnenpartner Gerhard Polt an, den grimmigen, kantigen Kabarettisten, der umstandslos verkörpert, was Campino offenbar gerne immerzu wäre – widerspenstig.

Am Samstag auf dem Cannstatter Wasen hat Campino in seinen Ansagen viel geschrien, so als vertraue er den wattstarken Lautsprecherbrigaden nicht, wenn es gilt, auch die Fans hinten an der Fruchtsäule zu erreichen, nicht nur mit Programmatischem, sondern auch mit launigen Anekdoten der fünf Jahrzehnte umspannenden Band-Stadt-Romanze. Und dann ist ein Drittel seiner Abschiedsshow rum, und der Schreihals im schwarzen Hemd widmet sich einer Mission, die Identifizierungsfertigkeiten behauptet, die Politikwissenschaftlern mitunter schwerfallen: „Wenn Menschen reden wie Nazis, wenn Menschen denken wie Nazis, wenn Menschen riechen wie Nazis, dann sind das Nazis!“ So sagt er den neuen Hosen-Song „Was ist los mit uns“ an.

Campino zwischen Kalenderspruch und Empowerment

„Ohne Campino würde es mehr Nazis auf der Schwäbischen Alb geben“, sagt eine Journalisten-Kollegin, wenn man sie fragt, was sie so toll an den Toten Hosen findet. Wahrscheinlich hat sie Recht, und Campino liefert unter anderem in diesem neuen Lied „Was ist mit uns los“ auf dem Cannstatter Wasen Indizien für ihre These, wenn er barmt: „Was hat uns dazu gebracht, dass jeder hier zynisch ist? / Und sein Leben nur danach bilanziert, was er vom eigenen Teller frisst.“ Aber andererseits eignet sich ein 63-Jähriger, von dem es heißt, dass er für inoffizielle Aftershow-Partys nachts gelegentlich über Zäune zu öffentlichen Pools klettert, womöglich nur bedingt als Aufklärer, zumal wenn er das Freibad der nächtlichen Ausschweifung längst einfach kaufen könnte.

Vielleicht, weil dieser eigentlich ebenso intelligente wie eloquente Rockstar um seine Widersprüche weiß, reichern die Toten Hosen einen zweiten inhaltlichen Schwerpunkt ihres Schaffens, das Durchhalte-Liedgut, auf dem Wasen um einen weiteren Song vom neuen Abschiedsalbum „Trink aus! Wir müssen gehen“ an: Lange bevor Campino und Co. kurz vor der Mitte des Konzerts „Steh auf, wenn du am Boden bist“ in einer rumpeligen Version abfeuern – ihren Klassiker dieser typischen Hosen-Mischung aus Kalenderspruch und dem, was man inzwischen Empowerment nennt –, spielen sie als zweites Lied des Abends „Die Show muss weitergehen“.

„Sind die Türen heut verschlossen, gehen sie morgen wieder auf“, heißt es in diesem neuen Lied, in dem sich der alte Hosen-Optimismus mit neuen Worten gegen die klassische Lebensverneinung des Punk behauptet. Bar jeden Anflugs von Virtuosität prügeln die Toten Hosen hingegen in alten wie in neuen Liedern auf dem Wasen die Powerchords des Punkrock übers Gelände, die Hymnen und hymnentaugliche Nachfolger antreiben, deren Gestaltungspotenzial jedoch trotz mitreisendem Live-Keyboarder nicht unendlich währen dürfte.

So hat das Stuttgarter Abschiedskonzert der Toten Hosen mindestens zweierlei gezeigt: Campino war und ist wichtig für dieses Land, zugleich hat er rechtzeitig den Notausgang gefunden. Denn seine selbstgewählte Rolle des ewig pubertierenden Punks hat ein Verfallsdatum, das flexiblere Künstler längst ausgetrickst haben: Mick Jagger (82), Bob Dylan (85) und eben Gerhard Polt (84) produzieren hoffentlich auch mit 95 noch ihre Variante des Rock ’n‘ Roll, Udo Lindenberg kann als Phantom 100 werden, aber Campino war als ewige Oberhose bis zur Ankündigung des Abschiedes gefangen in einer zurechtgebogenen Realitätsillusion, gegen deren gefakete Eleganz man von Punks eigentlich Auflehnung erwartet: „Man ist so alt, wie man sich fühlt.“

Laut mit und ohne Megafon: Campino in Stuttgart Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Eben nicht. Man ist so alt, wie lange man schon hier ist. Und Campino ist schon so lange hier, dass nach progressiven Verlierern auch konservative Wahlsieger auf ihrer Party sein Lied gespielt haben. Auch er konnte sich nicht aussuchen, wer was mit seiner Musik anstellt, aber für einen dauerpubertären Punk wirkte die musikalische Öffnung zur bürgerlichen Mitte ebenso schwierig wie das Pochen auf die Powerchords, auch wenn „Tage wie diese“ im ausufernden Zugabenteil auf dem Wasen noch einmal Glückseligkeit auslöst.

Campino, der seit mittlerweile 44 Jahren als Vorarbeiter der Toten Hosen über die Befreiung anderer singt, hat sich sein Recht auf Selbstbefreiung redlich verdient. Als Bühnenpartner von Gerhard Polt auf der Freilichtbühne Kollesberg spielte er vor drei Jahren ordentlich Trompete, ganz ohne Großspurigkeit. Nach seiner Befreiung aus dem Hosen-Kosmos ist von Campino, der beispielsweise auch unter seinem bürgerlichen Namen Andreas Frege Musik veröffentlichen könnte, im Idealfall nicht weniger zu erwarten als eine kreative Explosion. So wie Schlangen (und manche Gecko-Arten) ihre alte Haut abstreifen, entschlüpft der womöglich berühmteste Düsseldorfer der Welt rechtzeitig einer potenziell bald scheintoten Hose. Wenn er jetzt Ernst macht mit der letzten Refrainzeile des starken neuen Hosen-Songs „Nur nach vorn“, die da lautet: „Es zieht mich immer stärker nur nach vorn“, dann könnte Spannendes entstehen.

Die Toten Hosen könnten jederzeit wieder fiebern

Er könnte eine Cellistin zu Dissonanzen überreden, mit versierten Bläsern Big-Band-Sound ausprobieren und testen, was Harfen hergeben. Und wenn er dann in ein paar Jahren mit seinen Freunden Breiti und Kuddel zusammenhockt und sich dabei immer noch das Gefühl einstellt, das Die Toten Hosen Anno 2012 in ihrem Lied „Altes Fieber“ beschrieben haben, würde der Band vermutlich kaum jemand ein Comeback übelnehmen. „Und immer wieder / sind es dieselben Lieder / die sich anfühlen / als würde die Zeit stillstehen. / Denn es geht nie vorüber / dieses alte Fieber / das immer dann hochkommt / wenn wir zusammen sind“, heißt es in diesem Lied, das auf dem Cannstatter Wasen leidenschaftlich gespielt und leidenschaftlich mitgesungen wurde.

Einige Hosen-Fans auf dem Wasen äußerten ohnehin die Vermutung, dass sich der annoncierte Abschied am Ende als Pause entpuppen könnte. Das haben schon Kollegen von Campino exerziert, die nicht so clever sind wie der absprungbereite Altherrenpunk, dem beim Staatsbankett auch ein Frack steht. Und wir hätten überhaupt nichts dagegen, 2036 auf dem Cannstatter Wasen „Hier kommt Alex“ aus dem Jahr 1988 mitzugrölen.