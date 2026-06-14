Konzert in Stuttgart: Campino bleibt wichtig, aber Die Toten Hosen gehen nicht zu früh

Mit der Abschiedstournee der Toten Hosen auf dem Wasen stellt sich die Frage, was von Campino nach seiner Selbstbefreiung zu erwarten ist. Im Idealfall eine kreative Explosion.
In der langen Liebesgeschichte der Toten Hosen mit Stuttgart und umgekehrt gab es einige Abende, an denen Campino durchaus sympathisch rüberkam, vor allem auf kleineren Bühnen als der auf dem Cannstatter Wasen, vor einem Bruchteil der 65.000 Zuschauer dort: Vor drei Jahren himmelte er auf der viel schöneren Freilichtbühne Killesberg trompetend seinen Bühnenpartner Gerhard Polt an, den grimmigen, kantigen Kabarettisten, der umstandslos verkörpert, was Campino offenbar gerne immerzu wäre – widerspenstig.