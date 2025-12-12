Wenn Schmutzki in Stuttgart spielen, bleibt kein Stein auf dem anderen – wie bei der Releaseparty ihrer neuen Platte „Wunder“ im ausverkauften Goldmark’s zu erleben war.
Natürlich bespielen Schmutzki längst viel größere Bühnen. Es hat aber eben immer etwas besonders Eskalatives, wenn man Stuttgarts Punkrock-Zirkus in einem intimen Rahmen erleben darf. Entsprechend schnell war das Goldmark’s ausverkauft – eine der letzten Punk-Bands der Stadt im letzten Punk-Schuppen der Stadt, da kommt zusammen, was zusammengehört. Um dann fachgerecht auseinandergenommen zu werden.