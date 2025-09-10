Konzert in Stuttgart: Berstende Wucht: So war’s bei Heisskalt im LKA

Die Band Heisskalt hat am Dienstagabend im LKA/Longhorn gespielt. Bilder und Kritik von einem Konzert mit beeindruckend intensiven Momenten.
Es ist gleißend, fast schon transzendent. Immer wieder spielt sich Heisskalt frei beim Heimspiel der im LKA am Dienstagabend, verlässt herkömmliche Songstrukturen, versinkt in ihrem Wall aus tragisch-schönen Melodien und tonnenschweren Gitarren. In diesen Momenten verlässt die Band Raum und Zeit. Ist der schwerelose Kosmos ganz nah. Eine Minute schweben, bevor sie wieder spielend zusammenfindet und das Stück zu Ende bringt. Eine beeindruckende Kräfteschau.