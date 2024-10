Konzert in Stuttgart: Arcadi Volodos: Die Magie der leisen Töne

1 Arcadi Volodos – hier bei einem Auftritt in Mühlheim Foto: IMAGO/Funke Foto Services/Volker Hartmann

Arcadi Volodos eröffnet in Stuttgart die Konzertreihe der „Meisterpianisten“ mit hochpoetischen Schubert-Momenten.











Gedimmtes Licht, ein Flügel, ein Stuhl. Ein Stuhl? Es gibt womöglich keinen Pianisten, der so schön, so rund und so differenziert das Leise zu gestalten weiß wie Arcadi Volodos. Und kein anderer spielt mit einer ähnlichen Körperhaltung. Volodos braucht die Lehne des Stuhls, er beugt sich zurück. Wunderbare Piani sind so möglich. Aber kann der Pianist mit vorgestreckten Armen auch dort fein gestalten, wo es lauter zugeht?