Marius Müller-Westernhagen bei einem Konzert – in Stuttgart kam es am Dienstag zu keinem.

Das Marius-Müller-Westernhagen-Konzert am Dienstag in der Schleyerhalle in Stuttgart wurde kurzfristig abgesagt – Besucher hatten sich schon dorthin begeben. Die Hintergründe.











Das Stuttgarter Konzert des Künstlers Marius Müller-Westernhagen am Dienstag in der Schleyerhalle ist kurzfristig abgesagt worden. „Leider musste das ausverkaufte Konzert in der Stuttgarter Schleyerhalle heute sehr kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen abgesagt werden“, teilte der Veranstalter Music Circus mit. Sehr kurzfristig stimmt. „Schade, wir sitzen hier in Stuttgart auf unseren Plätzen und fünf Minuten vor Beginn wurde das Konzert abgesagt“, schreibt etwa eine Nutzerin auf Facebook. Auch auf dem Weg zur Veranstaltungshalle waren viele Menschen zu sehen, die sich darauf gefreut hatten, den 75-Jährigen auftreten zu sehen.