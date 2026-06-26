Konzert in Ludwigsburg: Wer kennts? Dieses Instrument ist Sonntag in der Friedenskirche zu hören

Beim großen Jubiläumskonzert zum 150-jährigen Bestehen der Karlshöhe in Ludwigsburg werden ungewöhnliche Mitwirkende dabei sein.
Nikolai Ott sitzt entspannt an einem Tisch im Foyer des Gebäudes C der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg auf der Karlshöhe im Ludwigsburger Süden, während die ersten Sängerinnen und Sänger zur anstehenden Probe einzeln und in Grüppchen eintrudeln. Der Dirigent der dortigen Kantorei freut sich auf die anstehende Chorprobe, die letzte vor den gemeinsamen Schlussproben mit dem Orchester. „Wir liegen sehr gut in der Zeit“, berichtet er. Heute stehen die Chorstücke aus dem zweiten Teil des Oratoriums „Paulus“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy auf dem Programm. Am vergangenen Dienstag hat er die Chor-Abschnitte aus dem ersten Teil geprobt und war nach etwa einem halben Jahr Arbeit mit seinen Vokalisten sehr zufrieden mit dem Resultat.