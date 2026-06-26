Konzert in Ludwigsburg: Wer kennts? Dieses Instrument ist Sonntag in der Friedenskirche zu hören

Nikolai Ott sitzt entspannt an einem Tisch im Foyer des Gebäudes C der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg auf der Karlshöhe im Ludwigsburger Süden, während die ersten Sängerinnen und Sänger zur anstehenden Probe einzeln und in Grüppchen eintrudeln. Der Dirigent der dortigen Kantorei freut sich auf die anstehende Chorprobe, die letzte vor den gemeinsamen Schlussproben mit dem Orchester. „Wir liegen sehr gut in der Zeit“, berichtet er. Heute stehen die Chorstücke aus dem zweiten Teil des Oratoriums „Paulus“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy auf dem Programm. Am vergangenen Dienstag hat er die Chor-Abschnitte aus dem ersten Teil geprobt und war nach etwa einem halben Jahr Arbeit mit seinen Vokalisten sehr zufrieden mit dem Resultat.

Das groß besetzte Konzert am Sonntag, 28. Juni, um 17 Uhr in der Ludwigsburger Friedenskirche ist einer der Höhepunkte in diesem Jubiläumsjahr, in dem das Diakoniewerk der Karlshöhe mit vielerlei Veranstaltungen sein 150-jähriges Bestehen begeht. Am 18. März habe der große Festakt zum Jubiläum stattgefunden, erzählt der Musiker. Ende April war das traditionelle Jahresfest, in dem alle Bereiche der sozialen Einrichtung Einblick in ihre Arbeit gewähren.

Und nun also das Jubiläumskonzert. Wieso ausgerechnet der „Paulus“, das erste Oratorium, das Felix Mendelssohn-Bartholdy komponiert hat, und nicht etwa der viel bekanntere „Elias“? Während seines Masterstudiums an der Musikhochschule in Trossingen hat sich Ott ausgiebig mit dem Werk des berühmten Komponisten der deutschen Romantik beschäftigt und es dabei lieb gewonnen. „Der Paulus ist so ungezähmt“, schwärmt der Kirchenmusiker, der seit 2017 auf der Karlshöhe aktiv ist.

Dirigent Nikolai Ott in seinem Element. Foto: Sabine Baumert

Er meint damit nicht den Apostel aus der Bibel, sondern die Kompositionsweise des jungen Tonsetzers. Inhaltlich passe die Geschichte des weit gereisten Apostels sehr gut zur Mission der Karlshöhe. „Bei beiden geht es darum, in die Welt hinauszugehen und den Menschen nahe zu kommen.“ Die Studierenden der Evangelischen Hochschule beispielsweise kämen aus ganz Deutschland.

Chor und Orchester freunden sich an

Außerdem hat der Dirigent das Werk mit Blick auf den Chor ausgewählt. „Im Paulus ist der Chor viel beschäftigt“, erklärt er. Während in anderen vergleichbaren Stücken der Chor oft eine Viertelstunde lang nichts zu tun hat, folgt hier nach ein oder zwei Gesangs-Soli gleich das nächste Chorstück.

Dass es den Sängerinnen und Sängern in den Proben mit dem Orchester und den Solosängern nicht langweilig wird, ist zudem einer speziellen Musikerfreundschaft zu verdanken. „Dass sich ein Chor mit einem ganzen Orchester anfreundet, ist sehr selten“, so Ott. 2023 habe man bei einem gemeinsamen Konzert entdeckt, dass man menschlich und musikalisch sehr gut mit dem deutschlandweit agierenden Orchester „L'arpa festante“ harmoniere. Nun wolle man diese Beziehung wieder aufleben lassen. Der erfahrene Dirigent rechnet damit, dass seine Choristen aufmerksam das Geschehen im Orchester verfolgen werden.

Das Konzert wird in feierlichem Rahmen stattfinden. Foto: Kantorei

Da kommt auch ein Serpent ins Spiel. Der Nachbau des historischen Instrumentes ist allein schon wegen seiner Form ein Hingucker. Er sieht ein wenig so aus, als habe ein Schnitzer die Form einer Schlange festgehalten, die sich auf ihre spezielle Weise fortbewegt. Wie der Serpent klingt, wird das Publikum im Konzert hören. „In seinem Originalmanusikript hat Mendelssohn-Bartholdy das Instrument definitiv vorgesehen“, erklärt Ott.

Inzwischen sind die Vorlesungen längst vorbei, der Campus ist menschenleer. Drinnen im Probenraum drängen sich etwa 70 Sängerinnen und Sänger. „Sie kommen aus der ganzen Region“, berichtet Nikolai Ott. Natürlich seien viele Ludwigsburger dabei, aber auch etliche aus den Nachbarstädten. Einige kämen aus Stuttgart, dem Raum Heilbronn oder dem Kreis Böblingen.

Es gibt noch Karten

Für geübte Vokalisten ist es am Anfang einer Probe für die stimmliche Fitness nichts Ungewöhnliches, auf den verschiedensten Tonhöhen Nonsens-Silben zu singen. Nikolai Ott singt mit professionell geschulter Stimme vor und ist dabei wie in der gesamten späteren Chorprobe fortwährend in Bewegung zwischen dem Flügel und dem Notenständer. Auf dem Klavierhocker hält es ihn nie lange. Er bringt auch das Kunststück fertig, seitlich hinter sich die Klaviertasten zu treffen und dem Chor wichtige Tonfolgen oder Akkorde aus dem Orchesterpart zuzuspielen.

Der Chor seinerseits muss oft im Stehen singen, obwohl es vielen sicher lieber wäre, im Sitzen etwas Kräfte sparen und sich mit Fächern etwas Kühlung zu verschaffen. Dennoch drehen die Männerstimmen im Stehen siegessicher so richtig auf, wenn es im ersten Chorstück heißt „Deine Herrlichkeit ist offenbar geworden“. Korrekturen formuliert Nikolai Ott freundlich, aber bestimmt. „Passt auf, dass das kein Schreittanz wird“, ermahnt er die Altistinnen, die seiner Ansicht nach bei „Lieblich sind die Boten“ mehr Wert auf rhythmische Präzision als auf Liebreiz legen. „Frieden braucht ein bisschen mehr ü", fordert er an anderer Stelle und meint damit kein ungewöhnliches politisches Statement, sondern die Aussprache der Vokale.

Schließlich ist die Probe zu Ende. An den brütenden Temperaturen draußen hat sich kaum etwas geändert. Doch der Chor hat sich alle neun Chorstücke des zweiten Teils nochmal sicher ins Gedächtnis gerufen. Das Konzert kann kommen.

Für das Konzert gibt es noch Karten über die Homepage der Kantorei Karlshöhe auf https://kantorei-karlshoehe.de.