Konzert in Ludwigsburg: Schwert aus Holz – So war’s bei der Akustik-Show der Donots im Scala

Die Punkrock-Band Donots ist im Ludwigsburger Scala aufgetreten – mit einem Akustik-Set, der keine Wünsche offen ließ. Viele Hits klangen allerdings komplett anders als gewohnt.
Bei den Donots weiß man im Normalfall, was man kriegt: eine Punkband, die Bock auf das Konzert hat, die eineinhalb Stunden alles gibt. Schweiß, der auf und vor der Bühne in Strömen rinnt. Und am Ende, nachdem der letzte Refrain von „So Long“ gesungen ist, gehen alle glücklich nach Hause respektive in den Nightliner. Der Fünfer aus Ibbenbüren, das liegt ein paar Kilometer westlich von Osnabrück, hat sich in den 31 Jahren seines Bestehens zu einer sicheren Punkrock-Bank entwickelt.