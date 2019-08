1 Will sich bei ihren Fans bedanken: Sarah Connor Foto: dpa

Der erste Künstler für die Ludwigsburger KSK Music Open im kommenden Jahr steht bereits fest: Sarah Connor. Sie tritt am 8. August im Hof des Residenzschlosses auf.

Ludwigsburg - Nach den KSK Music Open ist vor den KSK Music Open: Der erste Auftritt für die Konzertreihe 2020 im Hof des Ludwigsburger Residenzschlosses steht schon fest. Am Samstag, 8. August, tritt Sarah Connor auf. „Wir freuen uns sehr“, sagt Michael Scholz, der Gründer der Music Open, die im nächsten Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiern. Sarah Connor sei aktuell der nationale Star. Insgesamt gibt Connor im nächsten Sommer 22 Open-Air-Konzerte. Diese Sommertour sei ein Dankeschön an ihre Fans – die dieses Jahr schon dafür gesorgt haben, dass die nahende Herbsttour nahezu ausverkauft ist. Der Vorverkauf für das Konzert in Ludwigsburg beginnt an diesem Mittwoch.

Mit dem Verlauf der jüngsten KSK Music Open im Juli ist Michael Scholz „sehr zufrieden“. Es sei eine friedliche Veranstaltung gewesen, und das Wetter habe auch mitgespielt. Insgesamt waren rund 25 000 Besucher zu den fünf Konzerten gekommen.