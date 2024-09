Konzert in Leonberg: Zwischen Jazzbühne und Fernsehkamera

Konzert in Leonberg

1 Tatjana Geßler singt und liest am 5. September in Leonberg. Foto: Daniel Roth

Die bekannte SWR-Moderatorin Tatjana Geßler tritt am Donnerstag mit dem Frieder Berlin-Trio beim Leonberger Jazzclub auf.











Link kopiert



Viele kennen die beliebte Fernsehmoderatorin Tatjana Geßler aus den Landesnachrichten des Südwestrundfunks. Oder als Filmemacherin und engagierte Tierfreundin. Sie ist aber auch eine weltweit erfolgreiche Buchautorin, hat mehr als 50 Buchveröffentlichungen in elf Ländern wie Japan, Korea, Italien oder Frankreich. Dass sie auch singen kann, wird die 50-Jährige am Donnerstag, 5. September, um 19.30 Uhr beim Leonberger Jazzclub in der Leonberger Steinturnhalle mit dem Frieder Berlin-Trio unter Beweis stellen.