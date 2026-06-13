Die Sängerin Kim Hofmann und ihre Soulmänner sorgen am 18. Juni beim Leonberger Jazzclub für einen heißen Start in die sonnige Jahreszeit.
Keine Saison hier ohne Kimi: Die Sängerin Kim Hofmann und ihre Soulmänner räumen schon seit Jahren regelmäßig in Leonberg ab – sei es bei einem Open Air in der Altstadt oder drinnen. Vor zwei Jahren läutete die Band die famose Wiedergeburt des Jazzclubs in der Steinturnhalle ein, nachdem ein Nachbar die Musikinitiative aus ihrem angestammten Jazzkeller durch mehrere Instanzen herausgeklagt hatte.