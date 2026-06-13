Die Sängerin Kim Hofmann und ihre Soulmänner sorgen am 18. Juni beim Leonberger Jazzclub für einen heißen Start in die sonnige Jahreszeit.

Keine Saison hier ohne Kimi: Die Sängerin Kim Hofmann und ihre Soulmänner räumen schon seit Jahren regelmäßig in Leonberg ab – sei es bei einem Open Air in der Altstadt oder drinnen. Vor zwei Jahren läutete die Band die famose Wiedergeburt des Jazzclubs in der Steinturnhalle ein, nachdem ein Nachbar die Musikinitiative aus ihrem angestammten Jazzkeller durch mehrere Instanzen herausgeklagt hatte.

Doch im Nachhinein hat sich der von der Stadt Leonberg ermöglichte Umzug in die Steinturnhalle als echter Glücksgriff erwiesen. Das Gebäude mit historischem Charme ist nahezu bei jedem Konzert ausverkauft. Die Musiker spielen hier nicht auf der Bühne, sondern am Boden – und bilden so mit dem Publikum eine Einheit.

Soul und Popjazz zum Sommerstart

Zur Tradition gehört es mittlerweile zudem, dass Kimi and the Soulmen in Leonberg den Sommer einläuten. Funk, Soul und Popjazz aus sechs Jahrzehnten sind der ideale Sound, um die Menschen auf die sonnige Jahreszeit einzustimmen.

Am Donnerstag, 18. Juni, 19.30 Uhr, bringt Kim Hofmann einige andere Soulmänner mit, von denen die meisten allerdings in der Jazzwelt wie auch in Leonberg bestens bekannt sind. Allen voran etwa der Gitarrenmagier Werner Acker, der sämtliche Stücke neu arrangiert hat. Wenn Rainer Scheithauer nicht gerade bei Herbert Grönemeyer, Sascha oder Chaka Khan die Tasten bedient, kommt der Keyboarder immer wieder gerne nach Leonberg, um hier mit den Soulmen zu jammen.

Der Jazzclub-Chef greift selbst zum Saxofon

Für den pulsierenden Rhythmus sorgen Basti Schiller am Bass und Holger Bihr am Schlagzeug, der schon bei Randy Brecker, Max Mutzke oder Wolfgang Schmid trommelte. Auch der Hausherr lässt sich nicht zweimal bitten: Jazzclub-Chef Fidi Gänger greift am Donnerstag auch selbst zum Saxofon. Dass er das erneut „bis zur Verausgabung“ macht, wie unsere Zeitung vor einem Jahr feststellte, dürfte außer Frage sein.

Kimi and the Soulmen Donnerstag, 18. Juni, 19.30 Uhr, Leonberg, Steinturnhalle, Steinstraße 5. Karten gibt es für 15, ermäßigt 10 und 7 Euro unter www.jazzzclub-leonberg.de.