Konzert in Leonberg: Der Weg nach New Orleans ist nur ein paar Kilometer weit

Die Nürtinger Schlagzeugerin Iris Oettinger bringt am 26. Februar europäische Jazz-Legenden in den Leonberger Jazzclub
Dem Leonberger Publikum ist Iris Oettinger nicht nur durch ihren mitreißenden Auftritt im Jazzclub im vergangenen Jahr in bester Erinnerung. Hatte die Schlagzeugerin aus Nürtingen, die auf den Bühnen Europas daheim ist, im Mai den kalifornischen Posaunen-Altmeister Dan Barrett dabei, so kommt sie am Donnerstag, 26. Februar, mit einer europäischen Band zurück, die nicht minder illuster. ist.