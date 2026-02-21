Konzert in Leonberg: Der Weg nach New Orleans ist nur ein paar Kilometer weit

Dem Leonberger Publikum ist Iris Oettinger nicht nur durch ihren mitreißenden Auftritt im Jazzclub im vergangenen Jahr in bester Erinnerung. Hatte die Schlagzeugerin aus Nürtingen, die auf den Bühnen Europas daheim ist, im Mai den kalifornischen Posaunen-Altmeister Dan Barrett dabei, so kommt sie am Donnerstag, 26. Februar, mit einer europäischen Band zurück, die nicht minder illuster. ist.

Im Rahmen einer Tour durch Süddeutschland und der Schweiz bringt sie Musiker nach Leonberg, die allesamt, wie Frithjof Gänger sagt, „zur Spitzenklasse des traditionellen Jazz weltweit gehören und die man schon jetzt als Jazzlegenden bezeichnen darf“.



Auf internationalen Festivals

Beispielhaft nennt der Chef des Jazzclubs mehrerer Jazz-Awards, die sie abgeräumt haben, Auftritte in Rundfunk und Fernsehen, bei internationalen Jazzfestivals in Amerika, Australien, China, Japan und Europa. Die „Legends of Jazz“ bringen den typischen Sound aus New Orleans auf die Bühne: swingend, groovend und voller Lebensfreude.



Donnerstag, 26. Februar, 19.30 Uhr, Leonberg, Steinturnhalle, Steinstr. 5. Karten für 15 Euro, ermäßigt 10 und 7 Euro, unter https://www.jazzclub-leonberg.de

