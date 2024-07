Konzert in Gelsenkirchen: Taylor Swift: So war’s beim ersten „Eras“-Konzert in Deutschland

Taylor Swift: So war’s beim ersten „Eras“-Konzert in Deutschland

23 Taylor Swift beim erstem Deutschlandkonzert am Mittwochabend in Gelsenkirchen Foto: dpa/Marius Becker

Taylor Swift ist am Mittwoch mit ihrer „The Eras Tour“ in Deutschland angekommen: Bilder, Setlist und Kurzkritik vom ersten Deutschlandkonzert in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.











Endlich ist sie da. Endlich ist Taylor Swift mit ihrer „Eras“-Tour in Deutschland angekommen. Am Mittwochabend ist sie in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen aufgetreten. 58 000 Gäste jubeln ihr zu, als sie das Konzert mit „Miss America & the Heartbreak Prince“ eröffnt – ebenso viele werden auch am Donnerstag und Freitag in dem Stadion erwartet. „Schön euch zu sehen!“, begrüßt sie das Publikum auf Deutsch. „Ihr gebt mir das Gefühl, so stark zu sein“, sagt sie und entschuldigt sich ausführlich, so lange nicht mehr in Deutschland aufgetreten zu sein.