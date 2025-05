Konzert in Filderstadt: Wie ein Schweizer Uhrwerk: So war’s bei Gotthard in der Filharmonie

Wie ein Schweizer Uhrwerk: So war’s bei Gotthard in der Filharmonie

Konzert in Filderstadt

6 Frontmann Nic Maeder zusammen mit Gitarrist und Gotthard-Gründungsmitglied Leo Leoni beim Konzert in Filderstadt. Foto: Julian Rettig

Zum 35-jährigen Bandjubiläum touren Gotthard durch Deutschland und machen dabei auch in Filderstadt Halt. Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert in der Filharmonie.











Link kopiert



Stagediving war gestern. Heutzutage lässt man sich von der Security huckepack durch den Saal tragen – zumindest wenn man Nic Maeder heißt. Als sich das Konzert von Gotthard in Filderstadt bereits dem Ende entgegen neigt, mischt sich der Frontmann unter die Zuschauer, klatscht mit ihnen ab und singt dabei immer wieder „Whoa, wanna rock, rock ′till the morning dawn“. So lange hielten die Schweizer zwar nicht durch, doch auch zwei Stunden reichten, um die Filharmonie zum Kochen zu bringen.