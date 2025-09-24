Konzert in Esslingen: Geburtstagsständchen für den Jazzkeller

30 Jahre nach der Wiedereröffnung feiert der Kellerclub in der Esslinger Webergasse mit hochkarätigen Konzerten Jubiläum.
Die Geschichte des Esslinger Jazzkellers reicht bis in die frühen 50er-Jahre zurück. Damals trafen sich im Gewölbekeller unter Gustav Hutters Bäckerei Jazz-Enthusiasten, um ihre Lieblingsmusik zu leben. Und es dauerte nicht lange, bis die Webergasse 22 zu einer der heißesten Adressen für Freunde dieser Musik wurde. Doch im September 1971 war’s erst einmal vorbei. Der Jazzkeller musste schließen, weil die städtischen Auflagen nicht mehr zu erfüllen waren. Erst 24 Jahre später feierte der Kellerclub sein Comeback. 30 Jahre sind seither vergangen, und der Jazzkeller ist längst wieder zum Markenzeichen geworden. Mit hochkarätigen Konzerten feiern die heutigen Macherinnen und Macher ihr Jubiläumsjahr. Diesen Freitag startet der zweite Teil des Programmreigens.