Konzert in der Schleyerhalle: Wie die sechsjährige Lisa im Duett mit Sarah Connor für Gänsehaut sorgt

„Hi Sarah, darf ich bitte mit Dir singen?“ stand auf dem Plakat, das eine Sechsjährige in der Schleyerhalle hochhielt. Im Dialog mit Sarah Connor gelangen Lisa anrührende Momente.

Fußballfans bitten im Stadion auf Plakaten oft darum: Hinter dem Namen ihres Lieblingsspielers steht dann der Wunsch: „Schenk mir dein Trikot“. In Popkonzerten ist es derzeit angesagt, zum Mitsingen auf die Bühne gebeten zu werden. Stars wie Coldplay kommen den Wünschen der Fans gern nach. Schließlich wird es ihnen nicht immer so leicht gemacht, nahbar zu wirken und eine persönliche Verbindung zu ihrem Publikum zu knüpfen.

Ein besonderer Gänsehautmoment gelang nun der deutschen Sängerin Sarah Connor beim jüngsten Konzert in der Stuttgarter Schleyerhalle – und einem so verblüffend jungen wie textsicheren Fan aus Dettingen an der Erms der Sprung auf die große Bühne. „Hi Sarah, darf ich bitte mit Dir singen?“ stand auf dem Plakat, das Lisa mitgebracht und im Konzert hochgehalten hat.

„Danke Lisa, danke Sarah für diesen Moment!“

Dass dieser Wunsch in Erfüllung ging, sorgte nicht nur bei Lisa für Herzklopfen, wie zahlreiche Instagram-Posts zeigen. „Welch schönes Video in dieser chaotischen Welt. Danke Lisa, danke Sarah für diesen Moment!“ notierte eine Userin neben dem Reel, das Lisa und Sarah erst im Gespräch, dann beim gemeinsamen Singen zeigt.

Dabei sorgte die kleine Lisa auch bei der großen Sarah für viel Verblüffung. „Sechs bist du erst und traust dich schon hier hoch auf die große Bühne?“, sagte die Sängerin zum zarten Alter ihres Fans, mit Lisas Heimatort im Landkreis Reutlingen hatte Sarah Connor allerdings Mühe. „Aus Göttingen?“, fragte sie nach und erkannte dann: „Dettingen, ah, das ist so bekannt wie Delmenhorst“, sagte die Sängerin und spielt damit auf den Ort in Niedersachsen an, aus dem sie selbst stammt. Vielleicht rief der Anblick der kleinen Lisa im schwarzweiß gepunkteten Rock in ihr eigene Erinnerungen wach: Bevor die gebürtigen Sarah Marianne Corina Lewe 2001 mit der Single „Let’s Get Back to Bed - Boy!“ 2001 als Sarah Connor bekannt wurde, sammelte sie als Sechsjährige erste Erfahrungen in einem Gospelchor.

Wo Lisa ihre Gesangskunst erlernt hat, war kein Thema. Ein Wunschlied? Das brauchte das junge Talent nicht, textsicher stimmte Lisa kurzerhand in „Wie schön du bist“, den nächsten Song auf Sarah Connors Setlist, ein. Charmant und inbrünstig sang sie Zeilen wie „Mit all deinen Farben, weißt du noch gar nicht, wie schön du bist“; aus dem Mund einer Sechsjährigen sorgte dieser Song für großes Konzertkino.