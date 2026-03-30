Konzert in der Schleyerhalle: Wie die sechsjährige Lisa im Duett mit Sarah Connor für Gänsehaut sorgt

„Hi Sarah, darf ich bitte mit Dir singen?“ stand auf dem Plakat, das eine Sechsjährige in der Schleyerhalle hochhielt. Im Dialog mit Sarah Connor gelangen Lisa anrührende Momente.
Fußballfans bitten im Stadion auf Plakaten oft darum: Hinter dem Namen ihres Lieblingsspielers steht dann der Wunsch: „Schenk mir dein Trikot“. In Popkonzerten ist es derzeit angesagt, zum Mitsingen auf die Bühne gebeten zu werden. Stars wie Coldplay kommen den Wünschen der Fans gern nach. Schließlich wird es ihnen nicht immer so leicht gemacht, nahbar zu wirken und eine persönliche Verbindung zu ihrem Publikum zu knüpfen.