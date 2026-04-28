Michael Patrick Kelly, Popstar aus der Kelly Family, stellte in einer fulminanten Show sein neues Album in der Schleyerhalle vor und erinnerte in Stuttgart auch an seinen Vater.
Es gibt ihn auch, am Montagabend in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle, den Moment, in dem der Star auf der Bühne in seine Kindheit, seine Jugend zurückkehrt. Irgendwo in der Halle steht eine Zuschauerin, die ein Banner mit dem Logo der Kelly Family hochhält. Und Michael Patrick Kelly, das drittjüngste Mitglied aus dem Pop-Geschlecht, das vor 30 Jahren die Hitparaden belagerte und viele Herzen höher schlagen ließ, hat es gesehen. „Was hast du da?“, sagt er – und gleich darauf: „Willst du einmal ein Lied von früher hören?“ Die Schleyerhalle jubelt und Michael Patrick Kelly singt, die akustische Gitarre in der Hand, „Fell in Love with an Alien“, den Familienhit von 1997.