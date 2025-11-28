Konzert in der Schleyerhalle: Mit Bier, Bamm und Busserln – So war’s bei Tream in Stuttgart

Der Schlagerrapper Tream hat am Donnerstag die ausverkaufte Schleyerhalle zur bayrischen Dorfdisco für die Gen Z gemacht. Rund 12000 Fans feierten skurril-kitschige Festzeltstimmung.

Der erste Advent steht vor der Tür, und trotzdem gab’s am Donnerstagabend nochmal die Gelegenheit Dirndl und Lederhosen aus dem Schrank zu holen. Die kühleren Temperaturen konnten Vielen nichts anhaben, um für ein Konzert von Tream kostümiert in die Schleyerhalle zu pilgern, schließlich ist es drinnen festzeltwarm: Pünktlich um 20 Uhr stürmt der 27-jährige Oberpfälzer Timo Grabinger, der sich auch treamiboii nennt und über TikTok berühmt wurde, die Bühne und macht die Schleyerhalle zur Dorfdisco.

Dialekt, blau-weißes Halstuch, stampfende Bässe – Oans, Zwoa, Oans, Zwoa - und jede Hüpfburg geht in die Knie. Stuttgart fühlt sich für gute neunzig Minuten an wie eine Ballermann-Dependance. „In Stuttgart ist es genauso schön wie in Bayern“, ruft er irgendwann – da haben wir ja nochmal Glück gehabt!

Pyroeffekte, Bläser, viel Bewegung und Energie, was auch einer großen Band geschuldet ist, die im Hintergrund spielt: Die Show des selbsternannten ersten deutschen Schlagerappers aus dem bayrischen Örtchen Büchelkühn ist laut, einfach gestrickt und auf maximale Stimmung aus. „Herz macht Bamm!“, oder „Drago Augustino“ heißen die Hits. Im Polka-Takt fliegen die Becher durch die Luft und Weißbier wird gefeiert, als gäb’s sonst Ärger mit dem Weihnachtsmann.

12000 begeisterte Fans sind im Hütten-Gaudi-Fieber. Busserl hier und Busserl da. In der Bühnenerzählung fährt Tream laut Skript mit einem kaputten 2er BMW über die Alm und bleibt im Wald hängen, besingt „Liebe auf der Rückbank“ und mit dabei beim überkitschigen Spiel des schlechten Geschmacks: die skurrile, aber auch lustige Suche nach Kuh Evy, die ihn auch mal auf einer Rakete nach Melmac führt, dem Herkunftsplaneten des Außerirdischen Alf. Nostalgie ist halt nur ein Gefühl.

„Seid ihr trinkfest?“, ruft der Sänger irgendwann - Bier als wichtiges Element. Und passend zur Saison geht’s um Après-Ski – mit dem gleichnamigen aktuellen Rapper Gzuz-Hit, und der Zeile „Blau wie Schlaubi, der Schlumpf“ in der Zugabe; von St. Pauli geht’s darin direkt nach Bayern zum alkoholseligen Vergnügen für Wintersporttouristen.

Am Ende liefert der Abend genau das, was das Publikum erwartet: eine unkomplizierte Feiermaschine für die Gen Z, die eigentlich weniger nach Bayern aussieht als nach Eskapismus. Manche Sachen muss man einfach mögen, um sie zu mögen. Zicke, zacke, zicke, zacke – Hoi, Hoi, Hoi!