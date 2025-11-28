Konzert in der Schleyerhalle: Mit Bier, Bamm und Busserln – So war’s bei Tream in Stuttgart

Der Schlagerrapper Tream hat am Donnerstag die ausverkaufte Schleyerhalle zur bayrischen Dorfdisco für die Gen Z gemacht. Rund 12000 Fans feierten skurril-kitschige Festzeltstimmung.
Der erste Advent steht vor der Tür, und trotzdem gab’s am Donnerstagabend nochmal die Gelegenheit Dirndl und Lederhosen aus dem Schrank zu holen. Die kühleren Temperaturen konnten Vielen nichts anhaben, um für ein Konzert von Tream kostümiert in die Schleyerhalle zu pilgern, schließlich ist es drinnen festzeltwarm: Pünktlich um 20 Uhr stürmt der 27-jährige Oberpfälzer Timo Grabinger, der sich auch treamiboii nennt und über TikTok berühmt wurde, die Bühne und macht die Schleyerhalle zur Dorfdisco.