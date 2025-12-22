Konzert in der Schleyerhalle: „Glaub mir, Girl, du kannst alles schaffen!“ So war’s bei Ayliva in Stuttgart

Gleich dreimal füllt Ayliva mit Songs wie „Lieb mich“, „Wunder“ oder „Deine Schuld“ die Schleyerhalle: Unsere Kritik vom ersten der Nachholkonzerte in Stuttgart am Sonntagabend.
Sie ist das unglücklich verliebte Mädchen, das in der Ballade „Wie?“ alles versucht, um einem Typen jeden Wunsch zu erfüllen, der sie überhaupt nicht verdient hat: „Ich zieh mich an für dich, aus für dich, geh für dich, lauf für dich!“ Sie ist aber auch die toughe Frau, die den wilden Dancetrack „Was mir gefällt“ zur Selbstermächtigungshymne werden lässt: „Glaub mir, Girl, du kannst alles schaffen, was du willst/Dafür brauchst du kein’n Mann, dafür brauchst du nur dich!“