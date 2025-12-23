Konzert in der Schleyerhalle: Die Fantastischen Vier teilen exklusive Fotos ihrer beiden Konzerte in Stuttgart

31 Stilechte Rap-Choreografien: Die Fantastischen Vier in der Schleyerhalle Foto: Malte Christians

Als „Highlight am Ende des Jahres“ haben die Fantastischen Vier ihre diesjährigen Konzerte in der Schleyerhalle empfunden. Sie haben uns Fotos geschickt, die die Begeisterung abbilden.











Für die Fans war’s ein Fest, und auch die Fantastischen Vier und ihr Team zeigen sich nach ihren beiden „Alle Jahre Die da“ betitelten Konzerten am Freitag und am Samstag in der ausverkauften Schleyerhalle beeindruckt: „,Alle Jahre Die da’ ist nicht nur für die Fantas, sondern auch für uns als Team hinter den Kulissen das Highlight am Ende des Jahres“, teilte Nash Nopper, die Sprecherin der Stuttgarter Hip-Hop-Formation, auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Diese unglaubliche Energie ist in der Schleyerhalle bei diesen Shows ungeschlagen“, so Nopper weiter.