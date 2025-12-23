Konzert in der Schleyerhalle: Die Fantastischen Vier teilen exklusive Fotos ihrer beiden Konzerte in Stuttgart
Stilechte Rap-Choreografien: Die Fantastischen Vier in der Schleyerhalle Foto: Malte Christians

Als „Highlight am Ende des Jahres“ haben die Fantastischen Vier ihre diesjährigen Konzerte in der Schleyerhalle empfunden. Sie haben uns Fotos geschickt, die die Begeisterung abbilden.

Für die Fans war’s ein Fest, und auch die Fantastischen Vier und ihr Team zeigen sich nach ihren beiden „Alle Jahre Die da“ betitelten Konzerten am Freitag und am Samstag in der ausverkauften Schleyerhalle beeindruckt: „,Alle Jahre Die da’ ist nicht nur für die Fantas, sondern auch für uns als Team hinter den Kulissen das Highlight am Ende des Jahres“, teilte Nash Nopper, die Sprecherin der Stuttgarter Hip-Hop-Formation, auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Diese unglaubliche Energie ist in der Schleyerhalle bei diesen Shows ungeschlagen“, so Nopper weiter.

 

Exklusiv für die Leser unserer Zeitung stellen die Fantastischen Vier nun Bilder des Fotografen Malte Christians von den beiden Shows zur Verfügung. Seine eindringlichen Aufnahmen zeigen die Energie der Konzerte und die Begeisterung der Fantas und ihrer Fans: Ob die Fotos nun Thomas D, Smudo und Michi Beck bei energischen Rap-Choreografien zeigen, And. Ypsilon beseelt hinter seinen Reglern oder jugendliche Ausgelassenheit mit den „Troy“-Schals: 36 Jahre nach ihrer Gründung sind die Fantastischen Vier längst eine Art Stuttgarter Kulturgut geworden, und Malte Christians’ Fotos belegen erneut die Verbundenheit der Rapper mit ihrer Stadt.

Die Band hat nun erstmal Pause. Mitte Dezember 2026 beginnt in Riesa ihre Abschiedstournee „Der letzte Bus“, die vom 20. bis zum 22. Dezember erneut in der Stuttgarter Schleyerhalle gastiert. Alle drei Stuttgart-Konzerte sind bereits ausverkauft.

 