Alice Cooper, Joss Stone, Midge Ure und Kollegen haben am Mittwoch bei der „Night of the Proms“ in Stuttgart gesungen. Kritik, Bilder und Setlist von einem durchwachsenen Abend.

Auch Freunde bereichernder Unterhaltungsmusik, die den jungen Alice Cooper einst etwas befremdlich fanden, bekommen in letzter Zeit gute Gründe geliefert, den alten zu verehren: Wie souverän und selbstlos er vor gut zwei Jahren als Zirkusdirektor des Rock’n’Roll bei den Konzerten der Hollywood Vampires die Liebe der Fans auf seinen Freund Johnny Depp spiegelte! Wie cool er gefühlt andauernd mit den nostalgisch gefärbten Rockshows seiner eigenen Band immer noch große Hallen füllt! Wie ernsthaft und zugleich entspannt, wie genau und hingebungsvoll er kürzlich mit seinen alten Kumpels „Wild Ones“ und ein Dutzend weitere Songs für sein neues Album „The Revenge of Alice Cooper“ einspielte!

Die Mittel für derart beglückende Herzensprojekte generiert der 77-Jährige neuerdings auch bei der „Night of the Proms“, jener zuprostfreundlichen Revue postzenitärer und präprominenter Popstars und -Sternchen mit orchestraler Wucht, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Um es vorweg zu nehmen: Auch honigtropfende Geigen zu „School’s Out“ bringen den Amerikaner nicht aus dem Tritt, der vermutlich auch bei Schuhmarkt-Eröffnungen im Starkregen imstande wäre, er selbst zu bleiben: Alice Cooper kitzelt bei „Poison“ stilecht schillernden Würgreiz aus seiner Kehle, und bei seiner Ballade „Might As Well Be On Mars“ legitimiert der Rockstar, der als einziger an diesem Abend eigene Begleitgitarristen mitbringen durfte, sogar das im Hintergrund nun gedimmt wogende Antwerp Philharmonic Orchestra. Er thront gewissermaßen über den Kitschstreichern, und der Umstand, dass Alice Cooper und das vorwiegend mit regelmäßig aufbrausender Säuselei beauftragte Orchester außer in diesem einen Lied überhaupt nicht zusammenpassen, maximiert den Spaß.

Wenn Joss Stone unbeschwert singt

Alice Coopers Coolness beschert der einst für einen längst vom Markt gefegten Mobiltelefon-Fabrikanten werbende Rock-meets-Klassik-Show zum Jubiläum ein besonders spektakuläres Finale, das für die beiden herausfordernden Stunden zuvor voll entschädigt. Zuvor durfte sich in diesem Jahr die ewige Soulpop-Hoffnung Joss Stone an der Rolle der nahbaren Diva versuchen: Die Britin schien – im Gegensatz zu Alice Cooper – den sinfonischen Bombast ein bisschen zu ernst zu nehmen und verschätzte sich mitunter beim Versuch, ihn per Stimmwucht zähmen zu wollen. Aber wenn sie nicht wie in „Right to Be Wrong“ angestrengt und ein wenig gekünstelt versucht, wie Amy Winehouse zu klingen, wenn sie stattdessen wie in „It’s Raining Men“ relativ unbeschwert röhrt, zumal gemeinsam mit der australischen Stimmakrobatin Vanessa Amorosi, dann macht sie einen guten Job.

Die Rolle des unvergessenen Ex-Innovators wurde in der 2025er Edition der „Night of the Proms“ mit Midge Ure besetzt, einst Mastermind von Ultravox. Seine Annäherungen an „Dancing With Tears In My Eyes“ und an „Vienna“ klangen in der Schleyerhalle wehmütig, auch weil er bei den hohen Tönen Hilfe benötigte. Der Singer-Songwriter Michael Schulte aus Eckernförde und das dänische Percussionisten-Doppel Safri Duo durften diesmal die gut gelaunten Jungs spielen, die glauben, dass ihr Durchbruch kurz bevorstehe.

Vanessa Amorosi (links) und Joss Stone in der Schleyerhalle Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Michael Schulte, der oft ein bisschen höher singt als nötig, nahm anno 2018 für Deutschland beim Eurovision Song Contest teil und wähnt sich in Stuttgart offenbar „mit anderen Weltstars auf der Bühne“. Das sagt er zumindest. Das Safri Duo hingegen trommelt eigentlich derart sympathisch unprätentiös, dass es gar nicht nötig gewesen wäre, seine prasselnden Höhepunkte mit Feuerfontänen am Bühnenrand pathetisch zu überinszenieren.

Die Inszenierung und die Dramaturgie sind ohnehin Stolperstricke bei der „Night oft the Proms“: Beim ersten Auftritt des Safri Duos strömen viele der 8000 Zuschauer euphorisiert zur Bühne, sodass die Orchestermusiker im Anschluss bei Smetanas „Moldau“ jede Menge gesittet auf ihre Sitzplätze zurückeilende Rücken erblicken. Bei Midge Ures Set haben Teile des Orchesters eine völlig unpassende Mitklatsch-Animation wacker durchgehalten, obwohl ihr das Publikum nicht Folge leistete. Und auch um Tschaikowskis „Romeo und Julia“ direkt nach den engagiert regnenden Männern von Joss Stone und Vanessa Amorosi genießen zu können, muss man robust sein: Vieles an der „Night oft he Proms“ erinnert an Essen auf dem Weihnachtsmarkt, wo man Magenbrot nach Schupfnudeln vertilgen kann und hinterher noch eine Bratwurst verdrücken, womöglich nebst Waffel mit Zimt.

Aber dann taucht ja Alice Cooper per Hebebühne aus dem Bühnenboden auf, fegt bei „Poison“ altes Pathos weg, kreiert bei „Only Women Bleed“ neues eigenes, indem er sich von seiner Frau umtanzen lässt, und feiert zum Schluss wieder mal mit seiner phänomenalen Präsenz den Schulschluss als ultimativen Ausbruch. Dass ausgerechnet der einstige Grusel-Provokateur mal als grandioser Versöhner mit einer durchwachsenen Bombast-Show reüssieren würde, war vor 50 Jahren nicht absehbar. Insofern verblüfft die „Night oft the Proms“ dann doch.

Die Setlist der „Night of the Proms“ in Stuttgart