Alice Cooper, Joss Stone, Midge Ure und Kollegen haben am Mittwoch bei der „Night of the Proms“ in Stuttgart gesungen. Kritik, Bilder und Setlist von einem durchwachsenen Abend.
Auch Freunde bereichernder Unterhaltungsmusik, die den jungen Alice Cooper einst etwas befremdlich fanden, bekommen in letzter Zeit gute Gründe geliefert, den alten zu verehren: Wie souverän und selbstlos er vor gut zwei Jahren als Zirkusdirektor des Rock’n’Roll bei den Konzerten der Hollywood Vampires die Liebe der Fans auf seinen Freund Johnny Depp spiegelte! Wie cool er gefühlt andauernd mit den nostalgisch gefärbten Rockshows seiner eigenen Band immer noch große Hallen füllt! Wie ernsthaft und zugleich entspannt, wie genau und hingebungsvoll er kürzlich mit seinen alten Kumpels „Wild Ones“ und ein Dutzend weitere Songs für sein neues Album „The Revenge of Alice Cooper“ einspielte!