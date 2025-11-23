Konzert in der Schleyer-Halle: Helloween in Stuttgart – rührend altmodisch

Helloween, das deutsche Urgestein des Power-Metal, hat am Samstagabend die vierzigjährige Bandgeschichte in der ausverkauften Schleyer-Halle Revue passieren lassen.
Kürbisköpfe auf Zeitreise Helloween, das deutsche Urgestein des Power-Metal, hat am Samstagabend die vierzigjährige Bandgeschichte in der ausverkauften Schleyer-Halle Revue passieren lassen. Kathrin Horster „Welcome, you Pumpkinheads of Germany!“ knarzt ein gesichtsloser Mönch aus seiner Kutte von der LED-Leinwand, die sich am Samstagabend über die komplette Bühnenbreite in der Schleyerhalle spannt. Über vierzig Jahre seien diese Pumpkinheads, wie die Fans der deutschen Power-Metalband Helloween liebevoll genannt werden, ihren Idolen treu geblieben, raunt die künstlich generierte Mönchsfigur. Ein Grund zu feiern!