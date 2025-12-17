Die Band Revolverheld feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Bilder und Kritik der Show in der Stuttgarter Porsche-Arena.
Ein wenig froh sein darf man schon, dass die große Menschenmenge, die am Dienstagabend vor dem sogenannten Stuttgarter Hallenduo lagert, nicht nur dort ist, um einem Sänger von sehr fragwürdiger Reputation zu huldigen. 5000 Menschen, ein Drittel all jener, die da stehen, scheren aus dem Heer der Till-Lindemann-Fans aus, um das Konzert einer erfreulich bodenständigen deutschen Band zu erleben. Revolverheld inszenieren sich mit großer Show in großer Halle – und feiern Jubiläum: Seit 20 Jahren spielen die Fünf aus Hamburg in nahezu unveränderter Besetzung zusammen. Sie feiern an diesem Abend lange in Stuttgart: Mehr als zwei Stunden stehen sie auf der Bühne.