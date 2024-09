Konzert in der Porsche-Arena: So war’s beim Tourauftakt von Reezy in Stuttgart

So war’s beim Tourauftakt von Reezy in Stuttgart

1 Reezy (hier beim Heroes-Festival im Juni) tritt zweimal in der ausverkauften Porsche-Arena in Stuttgart auf. Foto: IMAGO/HMB-Media/IMAGO/Markus Koeller

Der Deutsch-Rapper Reezy bespielt am Wochenende im Doppelauftritt die ausverkaufte Porsche-Arena. Beim Tourauftakt feiert er mit viel Glamour, zeigt sein Faible für Stuttgart und bringt einen Freund mit.











Charts-Stürmer Reezy bespielt am Wochenende im Doppelauftritt, Freitag und Samstag, die ausverkaufte Porsche-Arena mit jeweils 6000 Besuchern, und dass der Deutsch-Rapper aus Frankfurt, der mit bürgerlichem Namen Raheem Heid heißt, sein jugendliches Publikum damit über die Maßen beglückt, ist schon am Freitagabend Fakt. Überall sind Fanshirts zu sehen, es wird geglitzert und groß aufgewartet, ein Hauch von Glamour zieht über das Gelände. Wie schön, dass Reezy Stuttgart für seinen Tourauftakt gewählt hat, das ihm, wie er des Öfteren sagt, ziemlich am Herzen liegt. Das dürfte wohl auch mit seinem Freund Bausa zu tun haben, der an diesem Abend natürlich nicht fehlen darf, und der ihn mal auf der Bühne, mal aus dem Publikum heraus, unterstützt. Auch dass das Volksfest parallel Eröffnung feiert, und den Cannstatter Wasen wie magisch illuminiert, ist wie gemacht für diesen Herbstabend.