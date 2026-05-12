Konzert in der Porsche-Arena: Schiller sorgt in Stuttgart für Gänsehaut und Sternenlicht

Christopher von Deylen holt für sein Elektropop-Projekt Schiller Gäste auf die Bühne und begeistert mit Klangflächen, Beats und Elektropop-Arien 3000 Fans in der Stuttgart.
Schließlich schlägt er ein neues Kapitel auf in der Dramaturgie dieses Abends. Er nennt es das Krautrockkapitel, er spricht davon, wie er selbst von der deutschen experimentellen und elektronischen Musik der 1970er Jahre beeinflusst wurde, von den eher ungewöhnlichen Strukturen und Arrangements, die sich damals die Musiker ausdachten. Christopher von Deylen weiß, dass er, Jahrgang 1970, zu spät für die unmittelbare Erfahrung dieser Musik geboren wurde, aber er weiß auch, dass er in ihrer Tradition steht.