Konzert in der Porsche-Arena: „Fuck Donald Trump!“ So war’s bei den Dropkick Murphys in Stuttgart

Die Dropkick Murphys aus Boston haben am Donnerstag in Stuttgart Irish Folk, Punk und Politik vermengt: Bilder und Kritik vom Auftritt in der Porsche-Arena.
Als Bruce Springsteen im Juni durch Deutschland tourt, lässt er keine Gelegenheit aus, gegen Donald Trumps Regierung zu wettern, die „korrupt, inkompetent und verlogen“ sei, das Land, das er liebe, zugrunde richte, und alle Werte für die Amerika einmal stand, verrate. Ken Casey, der Sänger der Dropkick Murphys, formuliert seine Botschaften lieber etwas deutlicher: „Fuck Donald Trump!“, ruft er am Donnerstagabend in der Stuttgarter Porsche-Arena.