Konzert in der Porsche-Arena: „Fuck Donald Trump!“ So war’s bei den Dropkick Murphys in Stuttgart

Die Dropkick Murphys aus Boston haben am Donnerstag in Stuttgart Irish Folk, Punk und Politik vermengt: Bilder und Kritik vom Auftritt in der Porsche-Arena.

Als Bruce Springsteen im Juni durch Deutschland tourt, lässt er keine Gelegenheit aus, gegen Donald Trumps Regierung zu wettern, die „korrupt, inkompetent und verlogen“ sei, das Land, das er liebe, zugrunde richte, und alle Werte für die Amerika einmal stand, verrate. Ken Casey, der Sänger der Dropkick Murphys, formuliert seine Botschaften lieber etwas deutlicher: „Fuck Donald Trump!“, ruft er am Donnerstagabend in der Stuttgarter Porsche-Arena.

Dropkick Murpys covern Bruce Springsteen Wir befinden uns gerade im Mittelteil des Konzerts der Folkpunk-Band aus Boston, Massachusetts, als Casey sich verpflichtet fühlt, sich bei den rund 6000 Fans für den US-Präsidenten und für das, was gerade in den USA passiert, zu entschuldigen. „Wir alle in diesem Land sind doch eigentlich Immigranten“, sagt er, „außer denen, denen wir ihr Land weggenommen haben, als wir dort angekommen sind.“ Und auch wenn es zwischen der Musik der Dropkick Murphys und Bruce Springsteens nur wenige Gemeinsamkeiten gibt, so verbindet sie doch ein so großes politisches Einverständnis, dass Caseys Band nach diesem kurzen Monolog Springsteens Song „American Land“ covert, in dem es darum geht, welche große Hoffnungen hart arbeitende Menschen, die in dieses Land kamen, einst mit Amerika verbanden.

Doch obwohl die Dropkick Murphys, die es seit 1996 gibt, auch in ihren eigenen Songs deutlich politisch Stellung beziehen (und zum Beispiel T-Shirts verkaufen, auf denen „Fighting Nazis Since 1996“ steht), wird die Ernsthaftigkeit ihrer Botschaft meistens von Hymnen, die das Gemeinschaftsgefühl feiern, überdeckt. Dass die Nummer „Johnny I Hardly Knew Ye“ eigentlich ein Antikriegslied ist, hört man der Version der Dropkick Murphys in Stuttgart kaum an.

„Let's Go, Murphys!“ Band wird wie Sportmannschaft angefeuert

Stattdessen kommt man sich – nach den Auftritten von Haywire und Frank Tuner & The Sleeping Souls im Vorprogramm – vor, wie auf der Tribüne im Stadion. „Let’s Go, Murphys!“, skandieren die Fans, als ginge es darum, eine Sportmannschaft anzufeuern. Dass, als das Konzert mit dem Song „The Boys Are Back“ beginnt, auf der Videoleinwand Szenen aus einem Eishockeyspiel gezeigt werden, ist da nur konsequent.

Der Driopkick-Murphys-Mix aus Punk und Irish Folk ist weniger subtil als der, den einst die Pogues im Programm hatten: knallige Gitarrenriffs und robuste Mitsingchöre treffen auf Fiddle, Flöte, Dudelsack oder Banjo. Am besten funktioniert das an diesem Abend immer noch bei dem Hit „I’m Shipping Up To Boston“ aus dem Jahr 2006, der die Vertonung eines Texts von Woody Guthrie ist, und den die Band gegen Ende der eineinhalbstündigen Show spielen. Guthrie (1912-1967) war der Mann, der einst auf seine Gitarre „This maschine kills fascists“ (Diese Maschine töte Faschisten) schrieb. Und obwohl es in dem Song um einen Seemann geht, der auf der Suche nach einem Holzbein ist, macht das politische Bewusstsein Guthrie wie Springsteen zum Seelenverwandten der Dropkick Murphys: Zur Begrüßung wird etwa der Satz „Kein Bock auf Nazis“ auf die Videoleinwand projiziert, während Casey sagt: „Who’s ready to stand up against fascism?“ – Wer ist bereit, sich dem Faschismus entgegen zu stellen?

Allerdings verzichten die Dropkick Murphys am Donnerstag in Stuttgart darauf, den Song „First Class Loser“ Donald Trump zu widmen. Im Juli hatte Casey das in Kalifornien noch getan. Während die Band dort den Song spielte, gab es Bilder und Videos zu sehen, die Trump auch zusammen mit Jeffrey Epstein zeigten.

Dropkick Murphys auf Tour: Termine und Termine

Im Rahmen ihrer aktuellen Tour geben die Dropkick Murphys noch sieben weitere Konzerte in Deutschland:

29.10.2025 Hamburg – Sporthalle Hamburg

31.10.2025 Leipzig – Arena Leipzig

01.11.2025 Lingen – Emsland Arena

03.11.2025 Köln – Palladium

04.11.2025 Köln – Palladium

11.11.2025 Würzburg – Posthalle

13.11.2025 Wiesbaden – Schlachthof

Tickets gibt es hier.