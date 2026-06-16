Konzert in der MHP Arena: Welche Songs spielt Helene Fischer in Stuttgart?
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Sängerin Helene Fischer (hier beim Auftakt ihrer „360° Tour“ in Dresden) tritt an diesem Dienstag in Stuttgart auf. Foto: dpa/Robert Michael

Von „Atemlos durch die Nacht“ bis „Herzbeben“: Wir verraten die Liste der 34 Songs, die an diesem Dienstag bei Helene Fischers Stuttgart-Show voraussichtlich auf dem Programm stehen.

Helene Fischer verspricht bei ihrer „360° Stadion Tour 2026“ in der Stuttgarter MHP Arena eine gigantische Show mit über 30 Songs aus ihrer 20-jährigen Karriere. Im Interview mit unserer Zeitung hatte sie schon 2025 angekündigt, dass sie vom Schlager bis Rock das gesamte Musikspektrum abdecken will: „Ich liebe musikalische Vielfalt – sie ist ein Teil meiner Identität. Jede Klangfarbe bringt eine eigene Emotion hervor. Mal ist es die Kraft eines Rocksongs, mal die Zärtlichkeit einer Ballade, mal die Euphorie eines Dance-Moments“, sagte Helene Fischer in dem Gespräch.

 

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34 Songs in zweieinhalb Stunden

Doch welche Songs sind das? Welche Klassiker sind dabei? Welche Hits lässt sie vielleicht aus? Welche Lieder an diesem Dienstag in Stuttgart auf dem Programm stehen, ist zwar offiziell noch ein Geheimnis. Erst nach Beginn der Show um 20 Uhr wird die amtliche Helene-Fischer-Setlist des Abends bekanntgeben. Aber bei einem so großen Spektakel wie diesem, gibt es in der Regel wenig Platz für Improvisation und Variation.

Man kann deshalb davon ausgehen, dass die meisten Lieder, die beim Tourauftakt am 10. Juni in Dresden und am 13. Juni in Berlin auf dem Programm standen, auch bei der auf zweieinhalb Stunden angesetzten Show in der MHP Arena gespielt werden. Es könnte aber in Stuttgart durchaus auch zu der einen oder anderen Abweichung und Überraschung kommen. Bleiben Sie gespannt und neugierig!

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Helene Fischer: Setlist

Hier die Liste der Lieder (in chronologischer Reihenfolge), die Helene Fischer beim Tourauftakt in Dresden gespielt hat.

  • Jetzt oder nie
  • Unser Tag
  • Genau dieses Gefühl
  • Flieger
  • Feuer am Horizont
  • Hundert Prozent
  • Mitten im Paradies
  • Die Hölle morgen früh
  • Von hier bis unendlich
  • Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n
  • Schau mal herein
  • Mit keinem Andern
  • Te quiero
  • Marathon
  • Nur mit Dir
  • Vamos a marte
  • Liebe ist ein Tanz
  • Das Karussell in meinem Bauch
  • Fehlerfrei
  • Warum
  • Null auf 100
  • Und morgen früh küss ich Dich wach
  • Spiele
  • Rausch
  • Wir zwei
  • Regenbogenfarben
  • Wir werden eins
  • Atemlos durch die Nacht
  • An meiner Seite
  • Blitz
  • Herzbeben
  • Achterbahn
  • Heute Nacht
  • Phänomen

Helene Fischer: Termine „360° Stadion Tour“

Weiter Termine der Stadiontour sind:

  • 19.06.2026: Frankfurt/Main – Deutsche Bank Park
  • 20.06.2026: Frankfurt/Main – Deutsche Bank Park (Zusatzshow)
  • 23.06.2026: Gelsenkirchen – VELTINS-Arena
  • 26.06.2026: Köln – RheinEnergieStadion (Zusatzshow) 
  • 27.06.2026: Köln – RheinEnergieStadion
  • 30.06.2026: Amsterdam (Niederlande) – Johan Cruijff Arena
  • 03.07.2026: Hamburg – Volksparkstadion (Zusatzshow) 
  • 04.07.2026: Hamburg – Volksparkstadion (Zusatzshow) 
  • 07.07.2026: Hannover – Heinz von Heiden Arena
  • 11.07.2026: Wien (Österreich) – Ernst-Happel-Stadion
  • 14.07.2026: Zürich (Schweiz) – Stadion Letzigrund
  • 17.07.2026: München – Allianz Arena

Tickets gibt es hier.

 