Konzert in der MHP Arena David Hasselhoff singt seine Kult-Hits in Ludwigsburg

Von red/dpa 12. April 2018 - 15:34 Uhr

Berühmt wurde er mit TV-Serien wie „Knight Rider“ oder „Baywatch“, auch als Sänger erlangte er Kult-Status: David Hasselhoff ist gerade auf großer Deutschland-Tour – und macht auch in Ludwigsburg Halt.





Stuttgart - Genau 30 Jahre ist es her, dass David Hasselhoff, der mit TV-Serien wie „Knight Rider“ oder „Baywatch“ Weltruhm erlang, den Song „Looking For Freedom“ aufgenommen hat. Aus diesem Anlass tourt der Kultstar im Moment durch Deutschland und macht auch in Ludwigsburg Halt: Am Samstag, den 21. April, ist ein Konzert in der MHP Arena geplant – mit stolzen Ticketpreisen: Zwischen knapp 62 und 82 Euro kostet eine Eintrittskarte für das Event im Vorverkauf.

Das dürfte echte Hasselhoff-Fans allerdings nicht davon abhalten, die Shows zu besuchen. Am Mittwochabend in Berlin gab der 65-Jährige im nahezu ausverkauften Friedrichspalast den Auftakt zur „30 Jahre Looking for Freedom“-Tour. Dort präsentierte er 80er-Jahre-Hits wie „Crazy For You“ oder „Limbo Dance“. Natürlich durfte auch sein wohl größter Hit „Looking For Freedom“ nicht fehlen.

Dieses Lied nahm der Musiker im Frühjahr 1988 auf und präsentierte es an Silvester 1989 am Brandenburger Tour. Bis heute lässt ihn diese Episode nicht los. Der US-Sänger regt sich auch knapp drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall über damalige Berichte auf, die Mauer sei auch seinetwegen gefallen. „Ich hatte nie etwas damit zu tun und habe das auch nie gesagt. Niemals. Diese Lüge verbreitet sich noch heute, nach fast 30 Jahren“, ließ Hasselhoff erst kürzlich verlautbaren.

