Am Samstagabend wurde das Konzert des Musikers Sasha durch einen Alarm unterbrochen. Alle Zuschauerinnen und Zuschauer wurden aufgefordert, umgehend das Gebäude zu verlassen. Während die Konzertbesucher vor der Liederhalle buchstäblich im Regen warteten, suchte die herbeigerufene Feuerwehr nach der Ursache, die das Warnsignal ausgelöst hatte.

Wie sich schon bald herausstellte war Disco-Nebel der Übeltäter. Wie Daniel Anand, Sprecher der Feuerwehr Stuttgart, unserer Zeitung gegenüber bestätigte, hatte sich der künstliche Nebel im Aufzugschacht festgesetzt und den Alarm ausgelöst.

Lesen Sie auch

Nachdem die Feuerwehr feststellen konnte, dass keine akute Gefahr besteht, konnten die Zuschauer in die Halle zurückkehren und das Konzert wurde nach einer 30-minütigen Unterbrechung wieder fortgesetzt.

Im Rahmen seiner Tour „This Is My Time – This Is My Life“, hatte der 52-jährige Musiker einen Auftritt in Stuttgart. Die Tour sollte ursprünglich im vergangenen Jahr stattfinden. Allerdings musste Sasha sie aus gesundheitlichen Gründen absagen, und auf dieses Jahr verschieben.