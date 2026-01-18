Konzert in der Liederhalle: Staunen und Enttäuschung – so war es bei den Stuttgarter Philharmonikern

Mal sehr langsam, mal zu schnell

Über Mozarts A-Dur-Klavierkonzert (KV 488) hätte man auch gern gestaunt, doch die russische Pianistin Polina Osetinskaya hat nicht dafür gesorgt. Das lag zum einen an der mangelnden Präzision ihres Dialogs mit dem Orchester: Vor allem der Mittelsatz, eine von wiegendem Siciliano-Rhythmus getragene Moll-Gegenwelt, hätte ein intensiveres gemeinsames Proben gebraucht. Außerdem ließ das sehr langsame Tempo der Solistin hier allen Gesang und allen Zauber zerfallen, und die Momente, in denen die Bläser auf magische Weise ins Gespräch mit dem singenden Flügel eintreten, sind schlicht verpufft. Das folgende Finale nahm Osetinskaya im Gegenzug so rasch, dass dem Solo-Fagottisten ein besonderes Lob auszusprechen ist. Im Gegensatz zu ihm hat die Pianistin hier wie schon im ersten Satz nicht alle Noten genau getroffen. Und: So wenig Vertiefung und Verinnerlichung wie an diesem Abend erfährt Mozart nicht eben häufig. Das liegt auch am Dirigenten. Andrey Boreykos Stärke liegt nicht in Glut und Feuer. Sondern in der strukturierenden Durchdringung. So wurde die „Mathis“-Sinfonie zum Höhepunkt des Programms. Für einen zwingenden Brückenschlag sorgte Granville Bantocks opulentes Arrangement von Bachs Choral „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ – auch Hindemiths klingendem Matthias-Grünewald-Triptychon liegt ein Choral zugrunde. Boreyko machte die ausgefeilte Kontrapunktik des Stücks hörbar und stellte im Schlusssatz die Kontraste zwischen Göttlichem und Dämonischem klar gegeneinander – großartig!