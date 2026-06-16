Konzert in der Liederhalle: Rademann und die Gaechinger Cantorey

Hans-Christoph Rademann und die Gaechinger Cantorey haben sich in der Liederhalle Kantaten von Bach und Motetten seiner Vorgänger gewidmet.
Vier Bach-Kantaten, dazwischen vier geistliche Motetten anderer Komponisten – macht zweieinhalb Stunden Gotteslob. Das ist trotz mitgerechneter Pause ein bisschen viel auf einmal, wenn es nicht in der Kirche stattfindet. Aber das Auditorium im Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle war trotzdem sehr gut gefüllt im Abo-Konzert der Internationalen Bachakademie Stuttgart. Mit Menschen auf der Suche nach spiritueller Erbauung in ungemütlichen Zeiten?