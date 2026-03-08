Konzert in der Liederhalle: Präzision statt Pathos

Internationale Preisträger haben in der Stuttgarter Liederhalle mit dem SWR Symphonieorchester musiziert.
Tonleiterausschnitte in verschiedenen harmonischen Kontexten, die in eine große Steigerung münden – aus viel mehr besteht Samuel Barbers „Adagio for strings“ eigentlich nicht. Dass es dennoch zu den ergreifendsten Werken des Repertoires zählt, liegt aber gerade an der Struktur des knapp zehnminütigen Stücks: Transzendenz ergibt sich, ähnlich wie bei Choralsätzen, aus der Schlichtheit. Dementsprechend trägt subjektiver Ausdruckswille nicht unbedingt zur Wirkung bei, und möglicherweise lag es daran, dass das zum Auftakt gespielte Werk beim Konzert des SWR Symphonieorchesters in der Reihe „Faszination Klassik“ der SKS Russ unter der Leitung von Gemma New etwas blass blieb.