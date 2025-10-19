Konzert in der Liederhalle: Es swingt und fließt – So war’s beim Konzert der Stuttgarter Philharmoniker

Die Stuttgarter Philharmoniker widmen sich in der Liederhalle der märchenhaften Zauberei – und einem attraktiven Saxofonkonzert mit dem Solisten Christian Segmehl.
Ein Hit von Herbie Hancock, Meister des Funk-Jazz, heißt „Chameleon“. Ein Titel, der das Wesen des Jazz genau trifft: Dient doch der Farbwechsel des Chamäleons nicht nur der Tarnung, sondern vor allem der Kommunikation mit den Artgenossen. Nicht anders der Jazz. Auch er kann jederzeit eine andere Farbe annehmen. Er ist die Kunst der Fusion, er kann jeden Stil integrieren. So vereint er sich gerne auch mit der völlig entgegengesetzten Welt der Klassik.