Der Sänger Songschreiber Adjiri Odametey bezeichnet seine Musik als afrikanische Weltmusik. Wer wissen möchte, wie das klingt, muss am Donnerstag, 20. März, nach Denkendorf.

Der gebürtige Ghanaer Adjiri Odametey ist ein Multi-Instrumentalist – aber kein gewöhnlicher. Laut Veranstalter beherrscht er nicht nur Standartinstrumente wie die Gitarre, sondern er spielt auch die Daumenklaviere Mbira und Kalimba, Kora und Balafon.

Wer die Instrumente nicht kennt und jetzt neugierig geworden ist, sollte am Donnerstag, 20. März, ab 19 Uhr in die Denkendorfer Festhalle kommen, um zu erfahren, wie „afrikanische Weltmusik“ klingt – so bezeichnet der Musiker seinen Stil. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr.

Karten gibt es ab 21 Euro – ermäßigt ab 14 Euro – im Vorverkauf in der Bücherei in der Denkendorfer Furtstraße 10 (Telefon: 0711 / 3 46 63 31) und unter: www.reservix.de