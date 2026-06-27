Peter Maffay überrascht! Also, zunächst nicht unbedingt unter dem Bietigheimer Viadukt, das nicht, aber am Tag seines Konzerts ebendort ist seine neue Single erschienen. Das gemeinsam mit Johannes Oerding eingesungene Lied heißt „Ein Leben lang ist nicht lang“ und fungiert als Vorbote eines gemeinsamen Albums namens „Nashville“, das Anfang Oktober veröffentlicht werden soll – sowie einer gemeinsamen Arena-Tournee, die nach derzeitigem Stand am 2. Mai 2027 in der Stuttgarter Schleyerhalle enden wird. So viel zur Rockrente, in die sich der mittlerweile 76-jährige Rockstar vor zwei Jahren verabschiedet hat.

Dieser Halbruhestand war von Anfang an so geplant, dass Peter Maffay hin und wieder an von ihm sogenannten „Love Places“ konzertiert, als eine Art Frischzellenkur gewissermaßen, so wie am Freitagabend auf dem Bietigheimer Festplatz, von dem aus man einen schönen Blick auf das Viadukt hat, auf dem einmal ein Zug stehen bleibt, so als wolle der Lokführer seinen Fahrgästen ein paar Augenblicke Gratis-Musik ermöglichen. „Kein Wunder, dass die Deutsche Bahn immer Verspätung hat“, scherzt da Maffay, der überhaupt gut aufgelegt ist: „Gibt es jemand von euch, der die Heizung ein bisschen runterdrehen kann“, fragt er auf dem erhitzten Festplatz gleich zu Beginn, knöpft sein kurzärmliges Hemd später bis zum Bauchnabel auf, und dann lacht sich dieser immer so kernig und drahtig erscheinende Mann mit dem oft leidenden Blick halb tot über sich selbst.

Peter Maffay reist mit exquisiten Musikern

Als in der Mitte seines Konzerts in Bietigheim der Zug stehen bleibt, schickt sich Peter Maffay gerade an, „Und es war Sommer“ zu spielen: Sicher navigiert er seine immer noch schöne, sämige Stimme durch die berühmte und vielstimmig mitgegrölte Zeile „Ich war 16 und sie 31“, dann übernimmt das Flügelhorn mit einer hinreißenden Fantasie. Und so verblüfft Peter Maffay dann doch auch in Bietigheim: Sein immer schon vor Schlagerkitsch triefendes Liedgut („Junges Mädchen, reife Frau und noch Kind, das bist du, du, nur du“) entpuppt sich auf dem Festplatz als leicht entzündliches Songmaterial, aus dem das Dutzend exquisiter Musiker auf der Bühne zirzensisch pralle Freudenfeuer entfacht.

Der Sänger und das Viadukt: Peter Maffay in Bietigheim Foto: Simon Granville

Den Song „Kreuzfeuer“ treiben alte Männer mit flirrenden Gitarrenriffs voran, das eben zitierte „So bist du“ beamen junge Backing-Sängerinnen mit aus dem Gospel geborgten Chören aus den Niederungen des Trivialen himmelwärts, ehe ein fulminant gespieltes Saxofon kosmische Schleifen zieht. In „Sonne in der Nacht“ verschmilzt die sensationelle Ersatz-Keyboarderin die rohe Energie des Rock ‘n‘ Roll mit jazzigem Abenteuergeist, während eine unglaublich kreative Percussionistin die Urgewalt am Schlagzeug, Bertram Engel, zu eigenen Höchstleistungen inspiriert. In ihren besten Momenten klingt Maffays Band auf ihrer ausgedehnten Zeitreise in Bietigheim selbstbewusst orgiastisch – und dann wieder, wie stellenweise in „Eiszeit“, sanft wie der ersehnte Hauch Wind.

Und Peter Maffay, der oft so guckt, als müsse er Sandstürmen und Hagelkörnern gleichzeitig trotzen, hält dieses gewaltig lodernde Bläser-Sänger-Trommler-und-Gitarren-Feuer nicht nur souverän zusammen, sondern hat erkennbar Freude daran, nicht nur die 11.000 Zuschauer auf dem ausverkauften Festplatz mit ernst gemeinter Ekstase zu beschenken, sondern auch sich selbst. Die neue Single „Ein Leben lang ist nicht lang“ reiht sich als erste Zugabe nahtlos in seinen Aufzug des Auskostens ein, und mit „Über sieben Brücken musst du gehn“ enden zweieinhalb erstaunlich ereignisreiche Stunden unter einem Eisenbahnviadukt, auf dem die meisten Züge dann doch einfach weiterfahren, obwohl außerplanmäßige Halte an diesem Abend außergewöhnliche Hörerlebnisse ermöglicht hätten.

Peter Maffays Setlist in Bietigheim