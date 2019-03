1 In Stuttgart war er schon Februar, im Juni kommt Dendemann auch nach Bietigheim-Bissingen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Ein Knaller für Bietigheim-Bissingen: Der Rapper Dendemann kommt im Sommer und rappt live bei einem Open-Air-Konzert unter dem Viadukt. Doch er ist nicht der einzige, der an diesem Abend dort auftritt.

Bietigheim-Bissingen - Lange Zeit war nicht klar, wie das Line-up beim dritten Konzerttag der neuen Eventreihe „Live am Viadukt“ in Bietigheim-Bissingen aussehen wird – irgendwas mit Hip Hop, hieß es. Jetzt ist bekannt, wer kommt: Headliner des Konzerts am 29. Juni wird der Rapper Dendemann. Er wurde bekannt durch seine TV-Auftritte im „Neo Magazin Royale“ bei Jan Böhmermann, zog sich dann aber zurück, um ein zweites Album zu produzieren. Das ist jetzt erschienen, und das will der Wahl-Hamburger seinen Fans in Bietigheim präsentieren.

Ebenfalls mit von der Partie an jenem 29. Juni ist die Antilopen Gang. Das Rapper-Trio aus Düsseldorf und Aachen wurde im Internet vor allem bekannt durch ein Lied, in dem eine eher despektierliche Einstellung zum Universitätsbetrieb geschildert wird. Als weiterer Act für den Rap-Abend unter dem Viadukt wird der Münchner Rapper und Schauspieler Fatoni angekündigt. Und das waren noch nicht alle Akteure: Das komplette Line-up soll erst sukzessive bekannt gegeben werden. Es soll aber auf jeden Fall Hip-Hop-lastig bleiben. Diese Veranstaltung geht ein wenig länger als die beiden anderen Konzerte mit ZZ Top und Dieter Thomas Kuhn: Der Einlass ist bereits um 16.30 Uhr, los geht es um 17.30 Uhr. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online beim Veranstalter Eventstifter oder bei www.musiccircus.de.