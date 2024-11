Konzert in Berlin verlegt: Vicky Leandros: Bronchitis stoppt Abschiedstournee

1 Vicky Leandros auf der Bühne. Foto: imago/Agentur 54 Grad

Nach der Absage ihres Konzerts in Salzburg muss die Sängerin Vicky Leandros aufgrund einer Bronchitis nun auch ihren Auftritt in Berlin verschieben. Die Tournee soll jedoch in der zweiten November-Hälfte fortgesetzt werden.











Vicky Leandros (72) ist immer noch krank: Nachdem bereits am Montag ihr Konzert in Salzburg abgesagt werden musste, ist nun auch ihr Auftritt in Berlin am Donnerstag verlegt worden. Auf der Seite des Veranstaltungsortes Tempodrom heißt es nun: "Verschoben auf den 3.12.2024". Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.