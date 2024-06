1 Olivia Rodrigo ist am Samstag in Berlin aufgetreten. Foto: IMAGO/Ritzau Scanpix/IMAGO/Martin Sylvest

Olivia Rodrigo ist beim Auftakt ihrer Deutschlandtour in Berlin aufgetreten: Setlist und Kritik vom Konzert in der Uber Arena. Weitere Termine sind in Hamburg, Frankfurt, München und Köln geplant.











Was diese Frau so alles treibt! Mal schwärmt sie in in „obsessed“ lasziv vom Verlagen, während sich die Bühne lüstern-purpurrot einfärbt, als ob hier eine Szene aus der „Rocky Horror Picture Show“ nachgespielt werden soll. Mal verwandelt sie sich in Esther Williams’ Urgroßenkelin, wenn sie in „lacy“ von ihren Tänzerinnen in einer an die Revuefilme der 1940er Jahre erinnernden Badenixen-Choreografie umkreist wird. Mal ist sie in „drivers licence“ das unsichere Teenie-Mädchen, das verlassen wurde und jetzt mit ihrem neuen Führerschein in der Tasche ziellos durch die Straßen fährt. Mal ist sie Punkrockerin („all american bitch“), mal Metalhead („brutal“), mal Rapperin („get him back!“), mal Indiehymnen-Lieferantin („pretty isn’t pretty“).