Konzert im Wizemann: „Teenage Kicks“ mit den Undertones in Stuttgart

Die poppigen Punkrockhits der Undertones aus Nordirland sind zwar fast 50 Jahr alt. Knackig-frisch klingen sie beim Konzert am Donnerstag im Wizemann in Stuttgart trotzdem.

Die Teenager-Rebellion hat inzwischen einen Bierbauch, graue Haare und zappelt nicht mehr so wild über die Bühne wie früher. Aber die Songs sind kein bisschen gealtert, obwohl sie fast 50 Jahre alt sind, riechen sie immer noch herb nach dem Sturm und Drang der Adoleszenz, nach spätpubertärem Trotz, nach Neugier, Aufregung und Lebenslust.

Der Coming-of-Age-Knaller „Jimmy Jimmy“, mit dem The Undertones am Donnerstagabend ihr Konzert in Stuttgart eröffnen, ist ebenso wie Nummern wie „Girls Don't Like It“, „Jump Boy“ oder „My Perfect Cousin“, das als letzte Zugabe dran ist, schon Ende der 1970er Jahre entstanden. Die fünf Männer, die im Club des Wizemann auf der Bühne stehen, haben das Rentenalter erreicht. Überraschenderweise funktionieren ihre knuffigen Punkrock-Smashhits trotzdem immer noch.

Selbst der größte Hit der Band, der gleichzeitig, die allererste Nummer war, die die Band aus Derry im Jahr 1978 aufnahm, ist auch im Jahr 2026 noch eine Sensation – vielleicht gerade deshalb, weil es in „Teenage Kicks“ darum geht, dass kaum etwas herankommt an das Gefühl, als Teenager verknallt zu sein. Die Textzeile „Teenage dreams, so hard to beat“ fand der britische Kult-Radiomoderator John Peel, der als Papst der Indie-, Punk- und Postpunk-Szene gilt, sogar so gut, dass er sie auf seinen Grabstein meißeln ließ.

The Undertones und Die Toten Hosen

Wer alt genug ist, um sich noch daran erinnern zu können, wie The Undertones im Jahr 1981 (damals noch mit Sänger Feargal Sharkey) beim WDR-„Rockpalast“ auftraten, vermisst beim Konzert in Stuttgart trotzdem die Zeiten, in denen nicht nur die Songs ungestüm waren, sondern auch die Menschen, die sie spielten. Zwar gibt Paul McLoone, der seit 1999 Frontmann und mit 59 Jahren mit Abstand das jüngste Bandmitglied ist, überzeugend den Punkrock-Zampano. Der Rest der Undertones bemüht sich dagegen darum, sich nicht zu sehr zu verausgaben – auch der früher so hyperaktive Leadgitarrist Damian O'Neill, der vor zehn Jahren Gast der Toten Hosen war, als diese ein Cover von „Teenage Kicks“ einspielten.

The Undertones hauen dafür aber am Donnerstag 35 Songs in gut anderthalb Stunden raus. Bassist Michael Bradley hat zwischendurch noch Zeit, sich dafür zu entschuldigen, dass die Band bisher nicht oft in Stuttgart aufgetreten ist („Wir kommen aus Derry, das ist ziemlich weit weg“). Sie spielen vor allem Stücke, die von den ersten drei Alben stammen, die zwischen 1979 und 1981 erschienen sind – von „You've Got My Number (Why Don't You Use It?)“ über „It's Going To Happen!“ bis „Here Comes The Summer“. Sie schmuggeln aber auch einige neuere Songs wie zum Beispiel „Dig Youself Deep“ in die Setlist, die zwar nicht schlecht sind, denen aber doch irgendwie der Vibe der Teenager-Rebellion der frühen Jahre fehlt.

Setlist: The Undertones in Stuttgart im Wizemann

Jimmy Jimmy

Male Model

You’ve Got My Number (Why Don’t You Use It!)

The Love Parade

Boys Will Be Boys

Tearproof

Lonely One

Jump Boys

I Gotta Getta

Family Entertainment

Dig Yourself Deep

Girls Don’t Like It

Nine Times out of Ten

Thrill Me

True Confessions

Time is Terminal

Hypnotised

It’s Going to Happen

Teenage Kicks

When Saturday Comes

Wednesday Week

Hard Luck

Lost Connection

(She’s a) Runaround

Girls That Don’t Talk

See That Girl

Really Really

I Know a Girl

Listening In

Get Over You

Zugaben:

Johnny C’mon

Here Comes the Summer

Emergency Cases

Billy’s Third

My Perfect Cousin

Die Undertones kommen im Juli noch einmal für zwei Konzerte nach Deutschland – als Gäste der Toten Hosen. Allerdings nicht beim Auftritt am 13. Juni in Stuttgart auf dem Cannstatter Wasen (dort sind Feine Sahne Fischfilet, The Bar Stool Preachers und The Leftovers im Vorprogramm zu sehen), sondern nur am 17. und 18. Juni bei den ausverkauften Shows im Rheinenergiestadion in Köln.