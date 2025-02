Die legendäre Rockband AC/DC kommt nach Deutschland. Der Ticketverkauf für die drei Konzerte der aktuellen „Power Up“-Tour in Berlin, Düsseldorf und Karlsruhe startet am Freitagmorgen ab 10 Uhr - das Interesse dürfte riesig sein.

Rund 90.000 Besucher könnten es am 17. August in Karlsruhe auf dem Peter-Gross-Bau-Areal an der Messe Karlsruhe werden, wie ein Sprecher des Veranstalters Vaddi Concerts sagte. Es dürfte damit das größte Konzert sein, das in diesem Jahr im Südwesten gespielt wird. Wie viel eine Karte kostet, stehe noch nicht fest. Vor Karlsruhe kommt AC/DC in Deutschland noch ins Olympiastadion Berlin (30. Juni) und den Open Air Park Düsseldorf (8. Juli).

Das rund 82.000 Quadratmeter große Gelände der Messe Karlsruhe war im vergangenen Jahr nach Worten einer Messe-Sprecherin mit neuer Infrastruktur eröffnet worden, darunter Toiletten, Ladesäulen und Trafostationen. Es sei das drittgrößte Außengelände einer deutschen Messegesellschaft.

„Power Up“-Tour

Die Tour ist benannt nach dem Studioalbum „Power Up“ der Band, gegründet einst von den Brüdern Angus und dem inzwischen verstorbenen Malcolm Young. Zu den größten Erfolgen von AC/DC zählen die Alben „Highway to Hell“ und „Back in Black“. Die Band gehört zu den erfolgreichsten Rockbands der Welt und verkaufte rund 200 Millionen Tonträger.