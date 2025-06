Konzert im LKA/Longhorn: Wenn die Pferdekopfgeige wiehert: So war’s bei The Hu in Stuttgart

Wenn die Pferdekopfgeige wiehert: So war’s bei The Hu in Stuttgart

21 Die mongolische Band The Hu bei ihrem Auftritt am Samstagabend im LKA/Longhorn in Stuttgart Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die mongolische Folk-Metal Band The Hu ist am Samstag in Stuttgart aufgetreten. Bilder und Kritik vom ausverkauften Konzert im LKA/Longhorn.











Bereits eine halbe Stunde vor Konzertbeginn drängen sich die Fans im ausverkauften LKA/Longhorn und rufen „Hu!“, „Hu!“, „Hu!“. Was für ein toller Name für eine Metal-Rock-Band das doch ist. Gerufen wird das am Abend noch häufiger. „Hu!“ Das klingt zwar genauso wie der Name einer legendären britischen Band, das Wort „Hu“ bedeutet im Mongolischen aber auch Mensch.