Maeckes rappt an zwei ausverkauften Terminen im Goldmark‘s neue und alte Songs, lässt Chöre singen und entwickelt im sogenannten Experiment seine Ideen weiter.

20.37 Uhr – eine gute Zeit, um ein Experiment zu starten. Oder ein Konzert. Wer nach neuen Impulsen sucht, muss schließlich alte Routinen hinter sich lassen. Genau das tut Rapper Maeckes am Montagabend. Er betritt zur ungewohnten Uhrzeit die Bühne im Goldmark’s, vor rund 200 Gästen, entspannt, fast beiläufig – aber offenbar mit einer Mission. Sein „Experiment“ geht in die nächste Runde. Vieles entsteht hier im Moment und manches bleibt bewusst unfertig. „Willkommen beim nächsten Experiment“, sagt der Orsons-Musiker und ergänzt: „Wir lassen es den ganzen Abend rollen.“ Filmen oder Fotografieren ist heute nicht erlaubt.

Stattdessen öffnet sich ein Raum, in den man sonst nicht kommt: Neben bekannten Tracks wie „Swimmingpoolaugen“, „Dein Name“ oder der tanzbaren „Partykirche“ gibt es Einblicke in Skizzen, Samples und Textfragmente – direkt aus dem Kreativlabor. Zuletzt hatte der Musiker mit dem Musiktheaterstück „Der rote Wal“ an der Stuttgarter Staatsoper große Erfolge gefeiert und ein Hauch von Theater schwingt auch diesmal mit: improvisierte Raps, spontane Interaktionen und kleine performative Momente, die eine besondere gemeinschaftliche Atmosphäre schaffen.

Nur mit Gitarre und Laptop, ohne große Inszenierung

Schon das letzte „Experiment“, zu dem Markus Winter 2023 im intimeren Rahmen des White Noise eingeladen hatte, begeisterte das Publikum – da wundert es also nicht, dass auch diesmal beide Abende ausverkauft sind. Das Format bringt den Künstler nahbar auf die Bühne: nur mit Gitarre und Laptop, ohne große Inszenierung. Maeckes erzählt von Sessions mit befreundeten Musikerinnen und Musikern, springt unvermittelt in neue Verse, die oft erst im Austausch mit dem Publikum entstehen.

Und das Publikum? Macht begeistert mit. Immer wieder wird im Chor mitgesungen – so laut und lange, dass der Künstler zwischendurch lachend abbrechen muss. Klassisches Merch gibt es nicht, dafür aber einen Fragebogen. Wer will, kann hier Eindrücke festhalten und auch Einfluss darauf nehmen, was als Nächstes entsteht. Ein Konzertabend also, der kein fertiges Produkt ist, sondern ein gemeinsamer Prozess – offen, lebendig und auch ziemlich einmalig.