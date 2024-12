Konzert im Beethovensaal: Viel Beifall für Boléro

1 Die Pianistin Beatrice Rana Foto: Simon Fowler

Das Orchestre National de France und die Pianistin Beatrice Rana überzeugen beim „Meisterkonzert“ im Beethovensaal.











Ausnahmsweise soll in diesem Text mal mit dem Schluss begonnen werden - der Zugabe nämlich, die das Orchestre National de France beim „Meisterkonzert“ im Beethovensaal gegeben hat. Denn nach dem Schlussakkord blickte man reihum in fragende Gesichter, ja, selbst repertoiremäßig gewöhnlich gut unterrichtete Kreise konnten nur mit Mutmaßungen dienen: Dvorák vielleicht? Oder Smetana? Also fix /Rat gesucht bei einem der französischen Musiker, die gerade ihre Noten zusammenpackten: Cécile Chaminade, so die Auskunft, ist die Komponistin der Orchestersuite Callirhoë, aus der man eben den beschwingten „Pas des écharpes“ gehört hatte.