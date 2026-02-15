Konzert im Beethovensaal: Jenseitig schön – so war es bei den Stuttgarter Philharmonikern

Das Konzert der Stuttgarter Philharmoniker unter Dirigent Nabil Shehata stand unter dem Motto „Der Weltraum“. Nicht nur Gustav Holsts „Planeten“ erklangen ohne jede Erdenschwere.
Gustav Holsts Orchestersuite „Die Planeten“ ist ein Werk, dessen Bekanntheitsgrad in umgekehrtem Verhältnis zur Häufigkeit seiner Aufführungen steht. Das hat vor allem mit den besetzungstechnischen Anforderungen zu tun, denn Holst verlangt neben einem großen Orchester nicht nur eine Orgel, sondern im letzten Satz auch noch einen Frauenchor – wer kann sich das leisten, für einen einzigen, gerade mal siebenminütigen Satz?