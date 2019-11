Die Ärzte kommen 2020 in die Schleyerhalle

Konzert in Stuttgart bestätigt

1 Demnächst auch wieder in Stuttgart: Die Ärzte Foto: picture-alliance / ZB/Andreas Lander

Zuletzt spielten Die Ärzte bei Rock am Ring und Rock im Park. Jetzt hat das Trio aus Berlin eine ausführliche Tournee für kommendes Jahr angekündigt. Dabei ist auch ein Termin in Stuttgart.

Stuttgart - Deutschlands beliebteste Funpunkband geht wieder auf Tournee. Zuletzt spielten Die Ärzte bei Rock am Ring und Rock im Park. Jetzt hat das Trio aus Berlin eine ausführliche Tour für kommendes Jahr angekündigt. Das Trio um Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González wird im kommenden November und Dezember einen ganzen Haufen an Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen.

Dabei ist auch ein Termin in Stuttgart: am 20. November 2020 werden Die Ärzte in der Schleyerhalle auftreten. Tickets gibt es ab diesem Donnerstag, dem 14. November ab 17 Uhr auf der offiziellen Website der Band unter www.bademeister.com. Die Band teilt dazu folgenden mit:

„Zum Online-Ticketkauf ist eine Anmeldung beim Ticketshop erforderlich. Für einen flüssigen Ablauf wird eine frühzeitige Registrierung empfohlen. Um Schwarzhändlern das Leben möglichst schwer zu machen, ist der Erwerb von nur vier Tickets pro Konzerttermin und Besteller möglich. Für einzelne Shows wird zu einem späteren Zeitpunkt – insoweit noch Kontingente vorhanden – auch ein örtlicher Vorverkauf starten. Bitte beachtet die lokalen Ankündigungen. Es wird dringend davon abgeraten, Tickets außerhalb der offiziellen Vorverkaufsstellen zu erwerben. Insbesondere vor den oftmals betrügerischen und/oder überteuerten Angeboten berüchtigter Wiederverkaufsportale (z.B. Viagogo, ticketbande, Ticketrocket) wird gewarnt.“

Tickets werden übrigens ab 46 Euro erhältlich sein.