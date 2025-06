Konzert des SWR-Symphonieorchesters: Musik wie tosendes, schäumendes Meer

1 Sie dirigierte das SWR-Symphonieorchester im Beethovensaal: die litauische Dirigentin Giedrė Šlekytė. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Das SWR-Symphonieorchester hat in der Leitung von Giedrė Šlekytė im Beethovensaal Werke von Dvořák und Zemlinsky gespielt.











Ein Happy End, wie es später Walt Disney für sie bereithielt, gönnte der berühmte Märchenautor Hans Christian Andersen seiner „Kleinen Meerjungfrau“ nicht. Er ließ die zärtlich-naive, pubertäre Nixe in ihrer unstillbaren Sehnsucht nach der anderen Welt sterben, sich zu Meeresschaum auflösen und in einen Luftgeist verwandeln. Seine romantische Deutung des uralten Undine-Mythos inspirierte bis heute Kunstschaffende aller Sparten, so auch den Postromantiker Alexander Zemlinsky (1871–1942).