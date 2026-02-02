Konzert der Bachakademie: Herztöne und Himmelsklänge

Die Internationale Bachakademie widmet sich im Stuttgarter Beethovensaal der heiligen Cäcilia, der Schutzpatronin der Musik.
Die heilige Jungfrau Cäcilia wurde wegen eines einzigen, vieldeutigen Satzes in der Überlieferung zur Schutzpatronin der Musik: „Während die Instrumente spielten, sang Cäcilia in ihrem Herzen allein dem Herrn.“ Was ursprünglich wohl das innere Gebet als stilles Gegenbild zur tatsächlich erklingenden Musik meinte, wurde im Lauf der Überlieferung zum hörbaren, ausübenden Akt. Cäcilia verwandelte sich in der Bildkunst in eine Orgelspielerin, die den Gesang der Himmelschöre begleitete.