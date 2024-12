Architekt Tobias Wulf und sein Stuttgart „Ich stelle eine Mutlosigkeit und einen Mangel an Visionen fest“

Tobias Wulf lobpreist in unserer Reihe „Ein Architekt zeigt seine Stadt“ ein Haus mit Hüftschwung von Rolf Gutbrod. Zugleich spart der Architekt nicht an Kritik an Stuttgart und bemängelt den fehlenden „Willen zu internationaler Strahlkraft“.