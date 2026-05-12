Konzert aus Los Angeles: Apple Music zeigt Mayhem von Lady Gaga

Lady Gaga schließt ihre "Mayhem"-Ära mit einem besonderen Auftritt ab: Am 14. Mai zeigt Apple Music ein live aufgezeichnetes Konzert aus Los Angeles - als Stream und in 15 US-Kinos.
Lady Gaga (40) beendet ihre "Mayhem"-Ära mit einem Konzertfilm. Am 14. Mai zeigt Apple Music die Produktion "Apple Music Live: Lady Gaga Mayhem Requiem" - aufgezeichnet am 14. Januar im Wiltern Theater in Los Angeles. Den Live-Stream können auch Nicht-Abonnenten kostenlos verfolgen, die vollständige Aufzeichnung steht anschließend für Apple-Music-Abonnenten dauerhaft auf Abruf bereit, begleitet von einem Live-Album. Parallel dazu läuft das Konzert in 15 Kinos in US-Städten wie New York City, Chicago, Nashville und Washington, D.C.