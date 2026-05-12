Konzert aus Los Angeles: Apple Music zeigt Mayhem von Lady Gaga

Lady Gaga schließt ihre "Mayhem"-Ära mit einem besonderen Auftritt ab: Am 14. Mai zeigt Apple Music ein live aufgezeichnetes Konzert aus Los Angeles - als Stream und in 15 US-Kinos.

Lady Gaga (40) beendet ihre "Mayhem"-Ära mit einem Konzertfilm. Am 14. Mai zeigt Apple Music die Produktion "Apple Music Live: Lady Gaga Mayhem Requiem" - aufgezeichnet am 14. Januar im Wiltern Theater in Los Angeles. Den Live-Stream können auch Nicht-Abonnenten kostenlos verfolgen, die vollständige Aufzeichnung steht anschließend für Apple-Music-Abonnenten dauerhaft auf Abruf bereit, begleitet von einem Live-Album. Parallel dazu läuft das Konzert in 15 Kinos in US-Städten wie New York City, Chicago, Nashville und Washington, D.C.

Der Film setzt sich bewusst vom Tourspektakel ab. Gagas "Mayhem Ball"-Welttournee war eine aufwendige Bühnenproduktion mit theatralischen Kostümen und einem mehraktigen Erzählbogen - executive-produziert von Gaga und ihrem Verlobten Michael Polansky. Für den Abend im Wiltern verzichtete sie auf all das. Zwischen zerbrochenen Bühnenrequisiten saß sie größtenteils allein am Klavier oder den Synthesizern und spielte neu arrangierte Versionen von "Abracadabra", "Disease" und weiteren Tracks des Albums.

Album mit Rekordstart

"Mayhem" war im vergangenen Jahr Gagas kommerziell stärkstes Werk seit Jahren. Das Album debütierte auf Platz eins der Billboard 200 - ihr siebtes Soloalbum in Folge an der Chartspitze - und hielt sich 17 Wochen an der Spitze der Dance/Electronic-Albums-Kategorie. In 26 Ländern erreichte es Platz eins, in den USA erhielt es Platin-Status.

Die Zusammenarbeit mit Bruno Mars trug erheblich dazu bei: "Die with a Smile" stand 18 Wochen an der Spitze der Billboard Global 200 und fünf Wochen auf Platz eins der US-amerikanischen Hot 100. Bei der Grammy-Verleihung im Februar 2026 gewann Gaga unter anderem "Best Pop Vocal Album" für "Mayhem" und ließ ihre Gesamtzahl auf 16 Trophäen ansteigen. Mit sieben Nominierungen war sie die am zweithäufigsten nominierte Künstlerin des Abends hinter Kendrick Lamar.